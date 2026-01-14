Εξαφάνιση Λόρας: Τι λένε μάρτυρες που της μίλησαν - Η νέα έκκληση του πατέρα της που διαψεύδει τη φιλοξενία της σε δομή

Ιδιαίτερα ανήσυχοι παραμένουν οι γονείς της 16χρονης από την Πάτρα, παρά τις πληροφορίες και τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι η Λόρα είναι ζωντανή.

Νέες πληροφορίες για την υπόθεση της εξαφάνισής της βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ενώ οι Αρχές επικεντρώνουν την έρευνά τους στα πρόσωπα που φέρονται να την έπεισαν να φύγει από το σπίτι της και να κρύψει τα ίχνη της.

Όπως τονίζει ο πατέρας της 16χρονης: «Φοβάμαι, φοβάμαι πολύ. Πρέπει να ξέρουμε εάν βρίσκεται σε κίνδυνο. Να μη φοβάται, δεν θα την μαλώσουμε». Την ώρα που ο πατέρας της 16χρονης Λόρα, απεύθυνε δραματική έκκληση στην κόρη του να επιστρέψει στο σπίτι, το κορίτσι εντοπίστηκε στην περιοχή του Ζωγράφου από κατοίκους της περιοχής. Την αναγνώρισαν την ώρα που ψώνιζε σε σούπερ μάρκετ της γειτονιάς.

Όπως λένε οι αυτόπτες μάρτυρες, «την είδαμε στο σούπερ μάρκετ, ήταν μέσα και ψώνιζε. Πήρε αρκετά πράγματα, είχε σίγουρα 2 σακούλες στα χέρια» Η 16χρονη το απόγευμα της Τρίτης επισκέφθηκε σούπερ μάρκετ για να αγοράσει τρόφιμα. Βγαίνοντας, όμως, 2 ανήλικοι την αναγνώρισαν, της μίλησαν και εκείνη τράπηκε σε φυγή.

«Ο φίλος μου τότε κατευθείαν της έδειξε την φωτογραφία με το πρόσωπό της και η κοπέλα την κοίταξε για ένα δευτερόλεπτο το πολύ, γύρισε την πλάτη και έφυγε», συμπλήρωσε ο αυτόπτης μάρτυρας.

Οι έρευνες

Τις τελευταίες ώρες πληθαίνουν οι μαρτυρίες πολιτών που υποστηρίζουν ότι είδαν το 16χρονο κορίτσι να κινείται στην περιοχή του Ζωγράφου, γι’ αυτό και οι Αρχές επικεντρώνουν τις έρευνές τους στην περιοχή γύρω από την Πολυτεχνειούπολη, αλλά και στα πρόσωπα, που ενδεχομένως να έπεισαν το κορίτσι να φύγει από την οικογένειά του και τα οποία πιθανώς να το καθοδήγησαν ώστε να κρύψει τα ίχνη του.

Αστυνομικές δυνάμεις έχουν επικεντρωθεί εκτός από τις περιοχές του Ζωγράφου και στην Πλατεία Βικτωρίας, σύμφωνα με το Star, καθώς, επιβάτης του λεωφορείου 608 κατέθεσε ότι είδε μια κοπέλα, η οποία κατά 90-95% ταιριάζει στην περιγραφή της αγνοούμενης, να αποβιβάζεται σε στάση κοντά στην Πλατεία Βικτωρίας. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί από διάφορα τμήματα, καθώς και από το Τμήμα Ζωγράφου.

Στην επιχείρηση συμμετέχει και ειδικό κλιμάκιο από την Πάτρα, το οποίο ακολουθεί εναλλακτικές μεθόδους έρευνας, ρωτώντας σε καφετέριες, πλατείες και καταστήματα έτοιμου φαγητού. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο γεγονός ότι η κοπέλα κρατούσε σακούλες σούπερ μάρκετ, στοιχείο που ενισχύει την εκτίμηση ότι βρίσκεται κοντά.

Οικογενειακή φίλη της 16χρονης υποστήριξε στον ΑΝΤ1: «Κάποιος την προσέγγισε με το ”έλα εδώ, θα βγάλεις πολλά χρήματα, θα είσαι ανεξάρτητη”. Κάποια δουλειά της προσέφεραν προφανώς, φυσικά υπάρχουν πολλές κακές σκέψεις. Υπάρχει έκκληση από τους γονείς, εάν ακούει η Λόρα, την παρακαλούν πάρα πολύ να γυρίσει».

Οι φόβοι

Υπενθυμίζεται πως όπως είπε ο οδηγός του ταξί που την μετέφερε από την Πάτρα στην Αθήνα: «Από την ώρα που μπήκε στο ταξί, λίγο πριν φτάσουμε στα διόδια της Ελευσίνας, μέχρι εκεί βαφόταν». Το γεγονός ότι η 16χρονη μέσα στο ταξί βαφόταν, οδηγεί τις Αρχές στο συμπέρασμα ότι ίσως είχε προγραμματίσει συνάντηση με κάποιο πρόσωπο.

Υπενθυμίζεται ότι η Λόρα μία ημέρα πριν φύγει από την Πάτρα, έκλεισε τα προφίλ της στα κοινωνικά δίκτυα ώστε να μην εντοπιστεί, πούλησε κοσμήματα και κινητό για να έχει ρευστό, ενώ όταν έφτασε στην Αθήνα, αναζητούσε Wi-Fi, ώστε να μην αφήσει ψηφιακό στίγμα.

Θα μπορούσε λοιπόν ένα 16χρονο κορίτσι να σκεφτεί και να οργανώσει μόνο του όλα τα παραπάνω; Οι Αρχές, πάντως, εξετάζουν και καταγγελίες συμμαθητριών της, σύμφωνα με τις οποίες υπήρχαν προστριβές με τον πατέρα της, κάτι που ενδεχομένως την ώθησε να απομακρυνθεί.

Διαψεύδει το οικογενειακό περιβάλλον της 16χρονης για την φιλοξενία της σε δομή

Σύμφωνα με πληροφορίες που είχε μεταδώσει το Star, η Λόρα είχε φιλοξενηθεί σε δομή στη Γερμανία, από όπου κατάγεται, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και επέστρεψε στην οικογένειά της έπειτα από δικαστική απόφαση. Η 16χρονη, βρέθηκε στη συγκεκριμένη δομή έπειτα από καταγγελία που είχε κάνει γείτονάς της στη Γερμανία, ότι το παιδί είχε πέσει θύμα κακοποίησης, σίγουρα λεκτικής, ενώ εξεταζόταν ακόμη και το ενδεχόμενο να είχε πέσει θύμα και σωματικής κακοποίησης.

Ωστόσο, το οικογενειακό περιβάλλον της ανήλικης διαψεύδει ότι το κορίτσι είχε φιλοξενηθεί στη Γερμανία σε δομή κακοποιημένων ανηλίκων, επισημαίνοντας ότι είχε λάβει απλώς υποστήριξη για τον εθισμό της στο κινητό, όπως μεταδίδει ο ΑΝΤ1.