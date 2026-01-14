Τραμπ: Θα πάρουμε τη Γροιλανδία, τίποτα λιγότερο δεν είναι αποδεκτό

Τα σχόλιά του αναμένεται να ενοχλήσουν τη δανική και τη γροιλανδική ηγεσία, λίγες μόλις ώρες πριν από κρίσιμες συνομιλίες τους στον Λευκό Οίκο με τον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

«Το ΝΑΤΟ γίνεται πολύ πιο ισχυρό και αποτελεσματικό με τη Γροιλανδία στα χέρια των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν δεχόμαστε τίποτα λιγότερο από αυτό», πρόσθεσε.

«Στρατιωτικά, χωρίς την τεράστια ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών, μεγάλο μέρος της οποίας δημιούργησα κατά την πρώτη μου θητεία και τώρα την ανεβάζω σε ένα νέο και ακόμη υψηλότερο επίπεδο, το ΝΑΤΟ δεν θα ήταν αποτελεσματική δύναμη ή αποτρεπτικός παράγοντας — ούτε κατά διάνοια! Το γνωρίζουν αυτοί και το γνωρίζω κι εγώ», δήλωσε.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ υποστήριξε ότι «το ΝΑΤΟ θα έπρεπε να ηγείται της προσπάθειας για να την αποκτήσουμε» και ότι «αν δεν το κάνουμε εμείς, θα το κάνουν η Ρωσία ή η Κίνα — και αυτό δεν πρόκειται να συμβεί!».

Οτιδήποτε «λιγότερο» από τον αμερικανικό έλεγχο της Γροιλανδίας «δεν είναι αποδεκτό», δηλώνει ο Τραμπ , επιμένοντας ότι οι ΗΠΑ «χρειάζονται τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας» και κλιμακώνοντας τη ρητορική του.

Πρωθυπουργός Γροιλανδίας: “Δεν είναι η στιγμή να παίξουμε με το δικαίωμά μας στην αυτοδιάθεση”

Σε συνέντευξή του στο γροιλανδικό Τύπο που δημοσιοποιήθηκε λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση στο Λευκό Οίκο, ο Γροιλανδός πρωθυπουργός Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν υπογράμμισε πως «δεν έχει έρθει η στιγμή για να μιλήσουμε για ανεξαρτησία. Δεν είναι η στιγμή για να παίξουμε με το δικαίωμά μας στην αυτοδιάθεση, όταν μια άλλη χώρα λέει ότι θα μας προσαρτήσει».

«Αυτό δεν σημαίνει πως δεν θέλουμε τίποτα για το μέλλον. Τώρα όμως αποτελούμε μέρος της κοινότητας του βασιλείου και συμπαρατασσόμαστε μαζί του. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό σ’ αυτή τη σοβαρή κατάσταση», πρόσθεσε.

Ο επικεφαλής της γροιλανδικής κυβέρνησης εξέφρασε την ελπίδα ότι, με τη σημερινή συνάντηση στην Ουάσινγκτον, «θα μπορέσουμε στη συνέχεια να αποκαταστήσουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες ένα διάλογο πιο ομαλό και με μεγαλύτερο σεβασμό».

Χθες, Τρίτη, ο Νίλσεν δήλωσε πως, αν θα έπρεπε να επιλέξει ανάμεσα στη Δανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Γροιλανδία θα επέλεγε τη Δανία.

«Αυτό θα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα γι’ αυτόν», του απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η Δανία ενισχύει την στρατιωτική παρουσία της στη Γροιλανδία

Την ίδια ώρα, ο δανός υπουργός Άμυνας αντιδρώντας στις αμερικανικές επικρίσεις, ανακοίνωσε πως η Κοπεγχάγη θα «ενισχύσει τη στρατιωτική παρουσία της στη Γροιλανδία» και διεξάγει «συνεχή διάλογο» με το ΝΑΤΟ για να ενισχυθεί η παρουσία της συμμαχίας στην Αρκτική, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο δανός υπουργός Άμυνας αντιδρώντας στις αμερικανικές επικρίσεις.

«Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη στρατιωτική παρουσία μας στη Γροιλανδία, αλλά θα επιμείνουμε επίσης στους κόλπους του ΝΑΤΟ για περισσότερα γυμνάσια και μια αυξημένη παρουσία του ΝΑΤΟ στην Αρκτική», έγραψε ο Τρουλς Λουντ Πόουλσεν σε ανακοίνωσή του προς το Γαλλικό Πρακτορείο, μερικές ώρες πριν από τη συνάντηση μεταξύ γροιλανδών, δανών και αμερικανών αξιωματούχων στο Λευκό Οίκο για το μέλλον του αυτόνομου δανικού εδάφους.

Φον ντερ Λάιεν: “Οι κάτοικοι της Γροιλανδίας μπορούν να υπολογίζουν σε εμάς”

Οι κάτοικοι της Γροιλανδίας «μπορούν να υπολογίζουν σε εμάς», δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μερικές ώρες πριν από μια συνάντηση Δανών, Γροιλανδών και Αμερικανών αξιωματούχων για αυτήν την αυτόνομη περιοχή.

«Είναι σημαντικό οι Γροιλανδοί να γνωρίζουν –με έργα και όχι μόνο με λόγια– ότι σεβόμαστε τις προσδοκίες τους και τα συμφέροντά τους και ότι μπορούν να υπολογίζουν σε εμάς», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες. Και πρόσθεσε: «Η Γροιλανδία ανήκει στους κατοίκους της».

Εμανουέλ Μακρόν: “Αλυσιδωτές συνέπειες” σε περίπτωση παραβίασης της κυριαρχίας της Γροιλανδίας

Μία παραβίαση της κυριαρχίας της Γροιλανδίας θα επέφερε «άνευ προηγουμένου, αλυσιδωτές συνέπειες», προειδοποίησε σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου αναφερόμενος στις ρητές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για την ανάληψη του ελέγχου της Γροιλανδίας. «Η Γαλλία παρακολουθεί την κατάσταση με πολύ μεγάλη προσοχή και θα ενεργήσει σε πλήρη αλληλεγγύη προς την Δανία και την κυριαρχία της», πρόσθεσε.

«Δεν υποτιμούμε τις δηλώσεις για την Γροιλανδία», είπε ο Γάλλος πρόεδρος σύμφωνα με την εκπρόσωπο της γαλλικής κυβέρνησης Μοντ Μπρεζόν.