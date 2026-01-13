Πρωθυπουργός Γροιλανδίας: Παραμένουμε με τη Δανία, «όχι» στις ΗΠΑ

Με απόλυτο τρόπο ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς Φρεντερικ Νίλσεν, κατέστησε ξεκάθαρη τη θέση της κυβέρνησής του απέναντι στις πρόσφατες συζητήσεις για το καθεστώς του νησιού, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα του δεν επιθυμεί να τεθεί υπό τον έλεγχο ή την κυριαρχία των ΗΠΑ.

«Η Γροιλανδία δεν θέλει να ανήκει στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν επιθυμεί να τεθεί υπό τον έλεγχο τους. Η επιλογή μας είναι σαφής: παραμένουμε με τη Δανία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Διπλωματία και Αρκτική ασφάλεια

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται να συναντηθεί την Τετάρτη (14/1) με τους υπουργούς Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας, όμως ο πρέσβης της Δανίας στις ΗΠΑ, Γέσπερ Μέλερ Σέρενσεν, και ο απεσταλμένος της Γροιλανδίας, Γιάκομπ Ισμποσέθσεν, έχουν ήδη ξεκινήσει να ασκούν πιέσεις σε Αμερικανούς νομοθέτες. Οι διπλωματικές πρωτοβουλίες θα στοχεύσουν εν μέρει στην αντιμετώπιση των αμερικανικών ανησυχιών για την ασφάλεια, καταρχάς υπογραμμίζοντας ότι μια υφιστάμενη αμερικανο-δανική αμυντική συνθήκη του 1951, η οποία επικαιροποιήθηκε το 2004, επιτρέπει ήδη τη μαζική επέκταση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο νησί, συμπεριλαμβανομένων νέων βάσεων.

Σε μήνυμα που απευθύνεται ξεκάθαρα σε Ρεπουμπλικανούς πέρα από τον κύκλο MAGA του Τραμπ, θα τονίσουν επίσης ότι, όπως το έθεσε η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, μια αμερικανική επίθεση στη Γροιλανδία -ουσιαστικά ένα μέλος που στρέφεται εναντίον άλλου- θα σήμαινε «το τέλος του ΝΑΤΟ».