Πάτρα: Η πλατεία Γεωργίου μεταμορφώνεται για δύο μέρες σε ζωντανό καρναβαλικό εργαστήρι

Σε ένα ολοζώντανο ανοικτό καρναβαλικό εργαστήρι θα μεταμορφωθεί για δύο ολόκληρες μέρες η πλατεία Γεωργίου Α΄, η πλατεία του Καρναβαλιού μας την Πέμπτη 15 και την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου μια ανάσα πριν την Έναρξη του Πατρινού Καρναβαλιού.

Carni – LAB είναι ο τίτλος της ξεχωριστής αυτής δράσης που Καρναβαλική Ακαδημία Πατρών και ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν βήμα-βήμα έναν μπάστακα (καρναβαλικό στοιχείο).

Όποιος αναρωτιέται πώς δημιουργείται ένας μπάστακας σαν αυτούς που συναντά στον στολισμό της Πάτρας κατά τη διάρκεια της καρναβαλικής περιόδου, θα έχει τη δυνατότητα να πάρει τις καλύτερες απαντήσεις ζωντανά με τα ίδια του τα μάτια.

Για πρώτη φορά τα μέλη της Καρναβαλικής Ακαδημίας που και πρόπερσι είχαν δημιουργήσει κάτι ανάλογο στην πλατεία, ενώνονται αρμονικά με τους καλλιτέχνες-κατασκευαστές του Καρναβαλικού Εργαστηρίου του Δήμου Πατρέων και μας παρουσιάζουν τα στάδια κατασκευής για τις φιγούρες που υπάρχουν στα άρματα των παρελάσεων. Σίδερα, φελιζόλ, χρώματα και όλα τα απαραίτητα υλικά μέσα από τα οποία ζωντανεύουν τα καρναβαλικά όνειρα καθώς και όλα τα στάδια που απαιτούνται για να αποκτήσουν οι φιγούρες την τελική τους μορφή θα εκτεθούν μπροστά στα μάτια όσων βρεθούν, στην Πλατεία Γεωργίου από νωρίς το πρωί της Πέμπτης έως το βράδυ της Παρασκευής. Την Πέμπτη μέχρι το μεσημέρι θα έχει ολοκληρωθεί το σκάλισμα και μέχρι το βράδυ το χάρτωμα, ενώ την Παρασκευή οι φιγούρες θα βαφτούν λευκές και στη συνέχεια θα γίνει η κανονική τους επιζωγράφιση με κατάληξη την τελική συναρμολόγηση και ένωση των δύο φιγούρων σε μια τελική σύνθεση.

Το εργαστήριο θα ολοκληρωθεί με τα αποκαλυπτήρια και την τοποθέτηση του μπάστακα-τελικής καρναβαλικής σύνθεσης στην πλατεία Γεωργίου Α΄, όπου και θα παραμείνει έως το τέλος της καρναβαλικής περιόδου. Τα αποκαλυπτήρια της κατασκευής και η κορύφωση του διημέρου ανοικτού καρναβαλικού εργαστηρίου θα γίνει με τον καλύτερο τρόπο το βράδυ της Παρασκευής 16 Ιανουαρίου με την αφή της καρναβαλικής φλόγας από το Καρναβαλικό Κομιτάτο Πάτρας.

Το καρναβαλικό εργαστήριο Carni-LAB, που θα ξετυλίγεται συνοδεία της απαραίτητης καρναβαλικής μουσικής, θα είναι ανοιχτό για όλους να το επισκεφτούν, αλλά και… να βάλουν ένα χεράκι εάν το επιθυμούν!

Η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας ενισχύοντας τους καρναβαλιστές, είναι συνεργάτης και αρωγός σε κάθε σημαντική προσπάθεια που προάγει το καρναβαλικό πνεύμα και τον καρναβαλικό πολιτισμό.