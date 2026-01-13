«Grand Hotel» - Οι 15 πιο συναρπαστικές εξελίξεις που θα δούμε

To «Grand Hotel», η αγαπημένη δραματική σειρά του ΑΝΤ1 επιστρέφει με νέα επεισόδια από την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στις 21:00 και υπόσχεται δυνατές συγκινήσεις και ανατροπές που θα μας καθηλώσουν.

Ας ρίξουμε, όμως, μια κρυφή ματιά σε όλα όσα θα ζήσουν οι ήρωες του «Grand Hotel», που μεταδίδεται στον ΑΝΤ1, τη νέα χρονιά, καθώς το παρελθόν επιστρέφει απειλητικά, νέοι χαρακτήρες εισβάλλουν δυναμικά και τίποτα πια δεν θα είναι όπως πριν…

Το 2026 φέρνει 15 συγκλονιστικές εξελίξεις στο «Grand Hotel»