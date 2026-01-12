Βίντεο: Η «μάχη» του Σκοπελίτη με τα κύματα στο Αιγαίο

Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες που κατέγραψε η κάμερα και δείχνουν τον «Σκοπελίτη» να πλέει εν μέσω θαλασσοταραχής.

Το πλοίο συνεχίζει απτόητο το καθημερινό του δρομολόγιο, όπως κάνει εδώ και δεκαετίες. Για τους κατοίκους των Μικρών Κυκλάδων, είναι το πλοίο που τους προμηθεύει με είδη ανάγκης.

Ο «Σκοπελίτης» εκτελεί δρομολόγια από και προς Δονούσα, Κουφονήσι, Σχοινούσα, Ηρακλειά, Νάξο, Ίο και Σαντορίνη.

Εν μέσω θαλασσοταραχής, δεν «χορεύει» μόνο στα κύματα αλλά στον ρυθμό της ανάγκης, της προσφοράς και της αδιάκοπης παρουσίας στα νησιά.

Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε το cyclades24.gr: