Στην υπηρεσία των Πολιτών το Κινητό Πράσινο Σημείο του Δήμου Ναυπακτίας

Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι, συνεχίζονται οι δράσεις για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των πολιτών με το Κινητό Πράσινο Σημείο, το ειδικά διαμορφωμένο όχημα που συλλέγει ανακυκλώσιμα υλικά, φέρνοντας την ανακύκλωση κοντά στον πολίτη.

Για τον μήνα Ιανουάριο 2026, το πρόγραμμα του Κινητού Πράσινου Σημείου διαμορφώνεται ως εξής:

Τετάρτη, 14.1.2026 Αντίρριο, πλατεία Χορμόβα, 09:00’ - 12:00’.

Τετάρτη, 21.1.2026, Παραλία Γριμπόβου, χώρος Ξενία, Ναύπακτος 09:00’ - 12:00’ και

Τετάρτη, 28.1.2026, Κάτω Δάφνη, Αγία Παρασκευή 09:00’ - 12:00’.

Γίνονται δεκτά:

• Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές (μικρές)

• Μπαταρίες, λαμπτήρες

• Πλαστικά,, αλουμίνιο, χαρτί.

Δεν γίνονται δεκτά:

• Μπάζα και ογκώδη αντικείμενα

• Οικιακά απορρίμματα

• Επικίνδυνα απόβλητα (π.χ. φάρμακα, χημικά).

Ο Δήμος Ναυπακτίας καλεί όλους να συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια για ένα πιο καθαρό, πιο πράσινο και πιο βιώσιμο μέλλον, αξιοποιώντας τη δυνατότητα ανακύκλωσης μέσω του Κινητού Πράσινου Σημείου.

Περισσότερες πληροφορίες:

Τμήμα Καθαριότητας Δήμου Ναυπακτίας, τηλέφωνο επικοινωνίας: 26343 60431.

Συμμετέχουμε όλοι ενεργά – Η Ανακύκλωση είναι Υπόθεση Όλων μας!

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων και της ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα ανακύκλωσης, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Πράσινο Ταμείο, μέσω του έργου «LIFE-IP CEI Greece - LIFE18 IPE/GR/000013».