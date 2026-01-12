Ντ. Τραμπ: Το Ιράν «θέλει να διαπραγματευτεί» - «Σε εξέλιξη» προετοιμασία για πιθανή συνάντηση

«Οι ιρανοί ηγέτες τηλεφώνησαν» προχθές Σάββατο, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Κυριακή ότι ιρανοί ηγέτες επικοινώνησαν με την κυβέρνησή του για να «διαπραγματευτούν», μετά τις απειλές του να διατάξει στρατιωτική επιχείρηση, καθώς η Ισλαμική Δημοκρατία είναι αντιμέτωπη με μαζικές κινητοποιήσεις εναντίον της κυβέρνησης.
«Οι ιρανοί ηγέτες τηλεφώνησαν» προχθές Σάββατο, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος, προσθέτοντας ότι «βρίσκεται σε προετοιμασία συνάντηση (...) Θέλουν να διαπραγματευτούν».
Ωστόσο ο ρεπουμπλικάνος διεμήνυσε πως «ίσως χρειαστεί να αναλάβουμε δράση πριν» από τυχόν συνάντηση.
Ντ. Τραμπ: Ο αμερικανικός στρατός μελετά «πολύ δυνατές επιλογές» όσον αφορά το Ιράν
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Κυριακή ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξετάζουν «πολύ δυνατές επιλογές» όσον αφορά το Ιράν, την ώρα που εντείνονται οι ανησυχίες πως βρίσκεται σε εξέλιξη ή επίκειται αιματηρή καταστολή μαζικών κινητοποιήσεων στην Ισλαμική Δημοκρατία. «Εξετάζουμε το ζήτημα πολύ σοβαρά. Ο στρατός εξετάζει το ζήτημα, και μελετάμε πολύ δυνατές επιλογές. Θα πάρουμε απόφαση», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν πάνω στο αεροσκάφος του.
