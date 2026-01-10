Back to Top
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Κακοκαιρία στην Πάτρα: Οι δρόμοι της Περιβόλας έγιναν ποτάμια- ΒΙΝΤΕΟ

Τα νερά συγκεντρώθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά, δυσκολεύοντας οδηγούς και πεζούς

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση που έπληξε σήμερα την Πάτρα και στην περιοχή της Περιβόλας, με τους δρόμους να μετατρέπονται σε μικρά ποτάμια μέσα σε λίγα λεπτά.

Τα νερά, που συγκεντρώθηκαν γρήγορα λόγω της έντασης της βροχής, δημιούργησαν δυσκολίες τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους πεζούς, ενώ σε αρκετά σημεία σχηματίστηκαν μικρές συσσωρεύσεις φερτών υλικών.

