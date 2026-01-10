Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Η παραλιακή του Μονοδενδρίου πλημμύρισε για ακόμη μία φορά

Η παραλιακή του Μονοδενδρίου πλημμύρισε ...

Τα νερά έφτασαν πάλι στα σπίτια

Στο ίδιο έργο θεατές βρέθηκαν και σήμερα οι κάτοικοι του Μονοδενδρίου, καθώς η έντονη κακοκαιρία προκάλεσε ξανά πλημμύρα στον παραλιακό δρόμο.

Τα νερά, που ανήλθαν σε σημαντικό ύψος, κατέκλυσαν το οδόστρωμα και έφτασαν μέχρι τις αυλές και τα ισόγεια των παρακείμενων σπιτιών, καθιστώντας τη διέλευση αδύνατη και δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Ο δυνατός άνεμος «διάλυσε» τη λαϊκή στην Αγυιά- ΦΩΤΟ

Πάτρα: Δέντρο έπεσε σε αυτοκίνητο- Μέσα ήταν ο πατέρας και τα ανήλικα παιδιά του

Σφοδρή χαλαζόπτωση «χτύπησε» την Πάτρα- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Μονοδένδρι Κακοκαιρία

Ειδήσεις