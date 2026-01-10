Η παραλιακή του Μονοδενδρίου πλημμύρισε για ακόμη μία φορά

Στο ίδιο έργο θεατές βρέθηκαν και σήμερα οι κάτοικοι του Μονοδενδρίου, καθώς η έντονη κακοκαιρία προκάλεσε ξανά πλημμύρα στον παραλιακό δρόμο.

Τα νερά, που ανήλθαν σε σημαντικό ύψος, κατέκλυσαν το οδόστρωμα και έφτασαν μέχρι τις αυλές και τα ισόγεια των παρακείμενων σπιτιών, καθιστώντας τη διέλευση αδύνατη και δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.