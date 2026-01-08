Back to Top
Πάτρα: Πλημμύρισε ξανά η παραλιακή στο Μονοδένδρι- Μέχρι τα σπίτια το νερό

Το πρόβλημα κρατάει χρόνια

Γνώριμο σκηνικό αυτό που δημιουργήθηκε σήμερα για μια ακόμα φορά στην παραλιακή του Μονοδενδρίου λόγω της κακοκαιρίας.

Σήμερα στο Μονοδένδρι, όπως αναφέρει αναγνώστης του thebest. ο παραλιακός δρόμος ήταν απροσπέλαστος  με τα νερά να φτάνουν  στα σπίτια.

Μάλιστα όπως φαίνεται σε βίντεο δυσκολία αντιμετώπισε και λεωφορείο στη διέλευση.

Όταν στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι η θάλασσα βγαίνει στη στεριά και όσοι τυχαίνει να διέρχονται από το σημείο με οχήματα αναγκάζονται να κάνουν ελιγμούς ακόμα και να πηγαίνουν στο αντίθετο ρεύμα.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Μονοδένδρι Λεωφορείο Θάλασσα

