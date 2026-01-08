Πάτρα: Πλημμύρισε ξανά η παραλιακή στο Μονοδένδρι- Μέχρι τα σπίτια το νερό

Γνώριμο σκηνικό αυτό που δημιουργήθηκε σήμερα για μια ακόμα φορά στην παραλιακή του Μονοδενδρίου λόγω της κακοκαιρίας.

Σήμερα στο Μονοδένδρι, όπως αναφέρει αναγνώστης του thebest. ο παραλιακός δρόμος ήταν απροσπέλαστος με τα νερά να φτάνουν στα σπίτια.

Μάλιστα όπως φαίνεται σε βίντεο δυσκολία αντιμετώπισε και λεωφορείο στη διέλευση.

Όταν στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι η θάλασσα βγαίνει στη στεριά και όσοι τυχαίνει να διέρχονται από το σημείο με οχήματα αναγκάζονται να κάνουν ελιγμούς ακόμα και να πηγαίνουν στο αντίθετο ρεύμα.

