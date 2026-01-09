Back to Top
Τι συμβαίνει με τους πίνακες ενημέρωσης των αστικών συγκοινωνιών της Πάτρας - ΦΩΤΟ

Πομώνης Γιάννης
Ο κεντρικός υπολογιστής έχει τεθεί εκτός λειτουργίας

Εκτός λειτουργίας βγήκε το σύστημα ενημέρωσης του αστικού ΚΤΕΛ της Πάτρας, έτσι όπως είναι εγκατεστειμένο με φωτεινούς πίνακες στο κέντρο της πόλης.

Η οθόνη προβάλλει μήνυμα του λειτουργικού συστήματος, το οποίο προφανώς λίγο ενδιαφέρει τους χρήστες των αστικών συγκοινωνιών της πόλης. Προφανώς κάποια ενημέρωση ή άλλο πρόβλημα προκάλεσε την επανεκκίνηση του συστήματος το οποίο όμως ειδικά στην ένδειξη της πλατείας Γεωργίου, έχει ξεμείνει σε μια μπλε οθόνη που ενημερώνει για την αδυναμία του κεντρικού υπολογιστή να εκκινηθεί.

