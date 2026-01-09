Back to Top
Πάτρα: Εργασίες κλαδέματος δέντρων στην Έλληνος Στρατιώτου από τον Δήμο Πατρέων

Από την Κυριακή 11 Ιανουαρίου

Ο Δήμος Πατρέων ανακοίνωσε την έναρξη εργασιών κλαδέματος δέντρων στην οδό Έλληνος Στρατιώτου από την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, με ενδεχόμενη μερική παρεμπόδιση της κυκλοφορίας.

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

Από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου του Δήμου Πατρέων, γίνεται γνωστό, ότι από την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, και για 12 μέρες περίπου -αναλόγως των καιρικών συνθηκών- οι εργαζόμενοι του Τμήματος Πρασίνου, θα προχωρήσουν σε κλάδεμα δένδρων στην Έλληνος Στρατιώτου με καλαθοφόρο όχημα και υπάρχει περίπτωση μερικής παρεμπόδισης κυκλοφορίας στον δρόμο.

