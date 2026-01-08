Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Πατησίων: Σταυρός φαρμακείου έπεσε πάνω σε γυναίκα - Διακομίστηκε στο νοσοκομείο

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο που παρέλαβε την τραυματισμένη γυναίκα

Ένα αναπάντεχο περιστατικό έλαβε χώρα το μεσημέρι της Πέμπτης (08/01) επί της οδού Πατησίων, στον κεντρικό ιστό της Αθήνας, όταν η φωτεινή επιγραφή, ο σταυρός ενός φαρμακείου αποκολλήθηκε και χτύπησε μια περαστική γυναίκα.

 Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο που παρέλαβε την τραυματισμένη γυναίκα, προκειμένου να τη διακομίσει σε νοσοκομείο για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

 Προς το παρόν, παραμένουν αδιευκρίνιστα τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες το αντικείμενο υποχώρησε και προκάλεσε το ατύχημα.

#tags Ατύχημα Φαρμακείο Τραυματισμός

