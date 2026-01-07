Αχαΐα: ΙΧ έπεσε σε μπάρες - Tραυματίστηκε o οδηγός

Τροχαίο σημειώθηκε στην 111 στο ύψος του Αστερίου
Τροχαίο σημειώθηκε στην 111 στο ύψος του Αστερίου Αχαΐας όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, αυτοκίνητο ξέφυγε της πορείας του και έπεσε πάνω στο στηθαίο.
Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί ο νεαρός οδηγός του αυτοκινήτου, ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο.
Έρευνες για τις συνθήκες του ατυχήματος διεξάγει η Τροχαία Πατρών.
