Κηφισός: Λεωφορείο παρέσυρε πεζή στην είσοδο των ΚΤΕΛ

Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι, Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, λίγο πριν από τις 12:00 το μεσημέρι στον Κηφισό, αφού ένα αστικό λεωφορείο παρέσυρε μία γυναίκα που κινούταν πεζή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο το λεωφορείο παρέσυρε την γυναίκα κοντά στην είσοδο των ΚΤΕΛ στη Λεωφόρο Κηφισού.
Η γυναίκα, σύμφωνα με το newsit μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Γεννηματά σε σοβαρή κατάσταση
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο παραμένουν ακόμα άγνωστες.
