Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Κηφισός: Λεωφορείο παρέσυρε πεζή στην είσοδο των ΚΤΕΛ

Κηφισός: Λεωφορείο παρέσυρε πεζή στην εί...

Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι, Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, λίγο πριν από τις 12:00 το μεσημέρι στον Κηφισό, αφού ένα αστικό λεωφορείο παρέσυρε μία γυναίκα που κινούταν πεζή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο το λεωφορείο παρέσυρε την γυναίκα κοντά στην είσοδο των ΚΤΕΛ στη Λεωφόρο Κηφισού.

Η γυναίκα, σύμφωνα με το newsit μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Γεννηματά σε σοβαρή κατάσταση

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο παραμένουν ακόμα άγνωστες.

Ειδήσεις Τώρα

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως αύριο - Σε ποιες περιοχές θα εκδηλωθούν

Μέτρα για αγρότες: Ηλεκτρικό ρεύμα στα 8,5 λεπτά και app για επιστροφή ΕΦΚ

Μπριζίτ Μπαρντό: Αυτήν την ώρα το τελευταίο αντίο- Στο Σαν Τροπέ η κηδεία

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Κηφισός Τροχαίο ατύχημα Παράσυρση Πεζού

Ειδήσεις