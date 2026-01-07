Μπριζίτ Μπαρντό: Αυτήν την ώρα το τελευταίο αντίο- Στο Σαν Τροπέ η κηδεία

Στο Σαν Τροπέ, τον τόπο που η Μπριζίτ Μπαρντό είχε επιλέξει για να ζήσει μακριά από τη δημοσιότητα, συγγενείς και στενοί φίλοι την αποχαιρετούν.

Η εμβληματική «Μπε Μπε», ένα από τα μεγαλύτερα σύμβολα του γαλλικού κινηματογράφου και της σεξουαλικής απελευθέρωσης της δεκαετίας του ’60, έφυγε από τη ζωή στις 28 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 91 ετών, στο αγαπημένο της σπίτι.

Για πρώτη φορά γίνεται γνωστό ότι ο θάνατός της ακολούθησε μια σιωπηλή και δύσκολη μάχη με τον καρκίνο. Ο σύζυγός της τα τελευταία τριάντα και πλέον χρόνια, Μπερνάρ ντ’Ορμάλ, μίλησε συγκινημένος για τις δύο χειρουργικές επεμβάσεις που είχε περάσει, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της δοκιμασίας της.

«Τις άντεξε με αξιοπρέπεια», είπε, «όπως άντεξε όλη της τη ζωή».