Λαμπρός εορτασμός των Θεοφανείων στην Πάτρα

Με λαμπρότητα και κατάνυξη εορτάστηκαν τα Θεοφάνεια στην Ιερά Μητρόπολη Πατρών, με επίκεντρο τον ιστορικό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας και τη συμμετοχή πλήθους πιστών και επισήμων.

Η ανακοίνωση του Μητροπολίτη Πατρών αναφέρει τα εξής:

Μὲ λαμπρότητα ἑορτάσθη ἡ μεγάλη Δεσποτικὴ Ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη τῶν Πατρῶν.

Ἐπίκεντρο τοῦ λαμπροῦ ἑορτασμοῦ ἦτο ὁ μεγαλοπρεπὴς καὶ ἱστορικὸς Ἱερὸς Μητροπολιτικὸς Ναὸς τῆς Εὐαγγελιστρίας τῶν Πατρῶν.

Στὸν Ὄρθρο τῆς Ἑορτῆς ἐχοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος προέστη, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ, τῆς Θείας Λειτουργίας.

Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία, ὁ Μητροπολίτης ἐτέλεσε τὴν Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ, παρουσίᾳ τοῦ Ὑφυπουργοῦ Πολιτισμοῦ κ. Ἰάσονος Φωτήλα, τοῦ Ἀναπληρωτοῦ Περιφερειάρχου κ. Χαραλάμπους Μπονάνου, τοῦ Δημάρχου Πατρέων κ. Κωνσταντίνου Πελετίδη, Ἀντιπεριφερειαρχῶν, Ἀντιδημάρχων, τῶν Διοικητῶν τοῦ Κ.Ε.Τ.Χ., τῆς 116 Π.Μ., τῆς Ἡγεσίας τῆς Ἀστυνομίας, τῆς Πυροσβεστικῆς, τοῦ Κεντρικοῦ Λιμενάρχου, τοῦ Διοικητοῦ τοῦ Ναυτικοῦ Σταθμοῦ Ἰονίου, Ἐκπροσώπων Ἀρχῶν καὶ φορέων καὶ πλήθους πιστῶν.

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε σὲ ὅλους ὑγεία καὶ εὐλογία παρὰ Κυρίου καὶ φωτισμὸ, ὥστε νὰ ἐξέλθωμε ἀπὸ τὸ σκότος στὸ ὁποῖο εὑρισκόμεθα.

«Εἶναι φοβερό», ἐτόνισε ὁ Σεβασμιώτατος, «νὰ εὑρισκόμεθα στὸ σκότος, ἀλλὰ εἶναι φοβερώτερο τὸ νὰ ἔχουμε συνηθίσει σὲ αὐτὸ καὶ νὰ μὴ θέλωμε νὰ δοῦμε τὸ φῶς».

Φωτισμός μας χρειάζεται, εἶπε, σὲ προσωπικό, οἰκογενειακὸ καὶ ἐθνικὸ ἐπίπεδο, ὥστε νὰ βαδίζωμε μὲ ἀσφάλεια στὴν πρόοδο καὶ στὴν σωτηρία.

Μετὰ ταῦτα, ἐσχηματίσθη μεγαλειώδης λιτανευτικὴ πομπὴ μὲ τὸν Τίμιο Σταυρό, μὲ κατεύθυνση τὸν Λιμένα τῶν Πατρῶν, ὅπου στὴν Προβλῆτα Ἁγίου Νικολάου ἔγινε ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο ἡ κατάδυσις τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ.

Περὶ τοὺς 50 νέοι ἔπεσαν στὰ νερὰ τοῦ Πατραϊκοῦ γιὰ νὰ ἀνασύρουν τὸν Τίμιο Σταυρό, τὸν ὁποῖο ἔπιασε ὁ μαθητὴς τῆς Β΄ Λυκείου Θεοφάνης Κουρής. Στὸν Θεοφάνη ὁ Σεβασμιώτατος, μαζὶ μὲ τὶς θερμὲς εὐχές του, προσέφερε, ὡς εὐλογία, χρυσοῦν ἐπιστήθιο Σταυρό. Σὲ ὅλα τὰ παιδιὰ εὐχήθηκε ὑγεία καὶ πρόοδο κατὰ Θεὸν καὶ τοὺς προσέφερε ἀναμνηστικὰ δῶρα, ὡς ἱερὰ εὐλογία.

Συγκινητικὴ ἦτο ἡ σκηνή, κατὰ τὴν ὁποία ὅλοι οἱ νέοι ἅπλωσαν μέσα στὴν θάλασσα τὴν Ἑλληνικὴ Σημαία καὶ ἔψαλαν τὸν Ἐθνικὸν Ὕμνο.

Καὶ γι’ αὐτό τοὺς ἐπήνεσε ἰδιαιτέρως ὁ Σεβασμιώτατος καὶ τοὺς παρεκάλεσε νὰ φυλάττουν ἀκέραιη τὴν Ἑλληνορθόδοξη παράδοση.