Πάτρα: Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για επίθεση σε συνομήλικούς τους

Σε συλλήψεις τριών ανηλίκων προχώρησε το βράδυ της Τρίτης η Αστυνομία, έπειτα από επεισόδιο με σωματικές βλάβες σε βάρος άλλων ανηλίκων στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ. συνέλαβαν τρεις ανήλικους αιγυπτιακής καταγωγής, οι οποίοι φέρονται να επιτέθηκαν σε δύο επίσης ανήλικους αλλοδαπούς, έναν Αιγύπτιο και έναν Αλγερινό.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κοντινή απόσταση από το κέντρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή Πατρών–Κλάους.

Οι δύο ανήλικοι που δέχθηκαν την επίθεση μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκαν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, προκειμένου να διακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο.