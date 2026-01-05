Η Νίνα Λοτσάρη «κόπηκε» από τον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026

Είκοσι οκτώ είναι οι φιναλίστ που συνεχίζουν στη διαδικασία για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026, ωστόσο ο αριθμός των υποψηφιοτήτων που κατατέθηκαν ήταν μεγαλύτερος, καθώς αρκετές συμμετοχές δεν προκρίθηκαν για την επόμενη φάση.

Σύμφωνα με σχετική λίστα που δημοσιοποιήθηκε, συνολικά 26 συμμετοχές αναφέρονται ως αποκλεισμένες από τη συνέχεια του ελληνικού τελικού.

Στη λίστα των συμμετοχών που φέρονται να έμειναν εκτός περιλαμβάνονται οι: Τζένη Γεωργιάδη («Γεια μας»), Γεωργία Τσετσώνη («Tinny Crown»), Ίντρα Κέιν («Sign»), Νικόλας Χρηστίδης & Παύλος Φράγκος («Break the Silence»), Σταύρος Πηλιχός («Stay»), Άαρον Σίμπλεϊ («Hollow»), Μαργαρίτα Σταμούλη («Nostalgia»), Γιάννης Βασιλώττος («Ράγισα»), Μαριέττα Βασιλάκη («Έλα στον χορό μου»), Διονύσιος Κωστής («Wake Me Up»), Τζοάν («Brand New»), Δημήτρης Κοψής, Νικ Άρπιντ («Reality»), Νικόλ («Alibi») και οι Δραπέτες Μπαντ.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι ανάμεσα στα ονόματα που δεν προχώρησαν στη διαδικασία συγκαταλέγονται και οι: Νίκος Γκάνος και Κλέιντι, Ξανόβα Ξαν, Μαυρίκιος Μαυρικίου, Βίλλυ Ραζή, Στέλλα Γεωργιάδου, Πέννυ Μπαλτατζή, Τάνια Μπρεάζου, Νίνα Λοτσάρη, Ορσάλιος, Αντρέας Χαμπίμπι & Αούρα και Φανή Μελεμένη.

Με την τελική λίστα των 28 φιναλίστ να έχει πλέον «κλειδώσει», το ενδιαφέρον μεταφέρεται στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας, όπου οι συμμετοχές που προκρίθηκαν θα διεκδικήσουν το εισιτήριο της ελληνικής εκπροσώπησης για τη Eurovision 2026.