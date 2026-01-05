Back to Top
Θεσσαλονίκη: Είπαν σε 98χρονο ότι απήγαγαν τον γιο του και του άρπαξαν 370 χρυσές λίρες

photo pixabay

Απέσπασαν από 98χρονο 370 χρυσές λίρες με το πρόσχημα ότι είχαν απαγάγει τον γιο του

Χρυσές λίρες, συνολικής αξίας άνω των 300.000 ευρώ, φαίνεται πως απέσπασαν επιτήδειοι από 98χρονο στη Θεσσαλονίκη, με το πρόσχημα ότι είχαν απαγάγει και κρατούσαν τον γιο του.

Σύμφωνα με καταγγελία που έκανε ο ηλικιωμένος, ο άγνωστος του τηλεφώνησε την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ισχυριζόμενος ότι ο γιος του έχει απαχθεί και για να αφεθεί ελεύθερος θα πρέπει να καταβάλει λύτρα.

Υπό αυτές τις συνθήκες και πιστεύοντας ότι η ζωή του παιδιού του βρίσκεται σε κίνδυνο, ο 98χρονος πείστηκε και παρέδωσε σε άγνωστη γυναίκα 246 χρυσές λίρες, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την αστυνομία. Ωστόσο, ο άνδρας που τον είχε καλέσει αρχικά επανήλθε με νεότερο τηλεφώνημα, ζητώντας επιτακτικά κι άλλες λίρες.

 Ο καταγγέλλων υπάκουσε εκ νέου, παραδίδοντας άλλες 124 λίρες. Όταν συνειδητοποίησε ότι επρόκειτο περί απάτης απευθύνθηκε με καταγγελία στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.

Σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, οι δράστες τού απέσπασαν συνολικά 370 χρυσές λίρες, μεταξύ αυτών 299 Αγγλίας και 71 Βελγίου, συνολικής αξίας 330.000 ευρώ. Η υπόθεση ερευνάται από την αστυνομία.

