Θεσσαλονίκη: Απάτη μισού εκατομμυρίου σε βάρος ηλικιωμένης - Πώς την έπεισαν να παραδώσει ό,τι πολύτιμο είχε σπίτι της

Χρυσές λίρες, κοσμήματα και μετρητά συνολικής αξίας περίπου μισού εκατομμυρίου κατάφεραν να αποσπάσουν επιτήδειοι που εξαπάτησαν 70χρονη στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, προσποιούμενοι τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με την 70χρονη, μέλος της συμμορίας το πρωί της παραμονής των Χριστουγέννων, τηλεφώνησε στο σταθερό της τηλέφωνο και προσποιήθηκε υπάλληλο ηλεκτρικής ενέργειας. Της είπε ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος στο σπίτι της και πρέπει να βγάλει εκτός της οικίας ό,τι κοσμήματα, λίρες και χρήματα έχει, ώστε να μην καταστραφούν από την διαρροή.

Η 70χρονη πράγματι έβαλε τα χρήματά της, τα κοσμήματά της και τις εκατοντάδες χρυσές λίρες σε νάιλον σακούλες και τα άφησε στην εξώπορτα, όπως της υπέδειξε ο υποτιθέμενος υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ. Τότε άλλο μέλος της συμμορίας πήγε και πήρε τις σακούλες και έφυγε πεζός.

Η γυναίκα όταν αντιλήφθηκε ότι έπεσε θύμα απατεώνων, ενημέρωσε την αστυνομία και όπως κατέθεσε στους αξιωματικούς της Ασφάλειας Πυλαίας – Χορτιάτη, στις σακούλες είχε τοποθετήσει 453 χρυσές λίρες, κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ και 10.000 ευρώ σε μετρητά.

Κλιμάκια της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης κατάφεραν και ταυτοποίησαν τους δράστες και σήμερα συνέλαβαν τρία από τα τέσσερα μέλη της σπείρας.

Τα κλοπιμαία δεν βρέθηκαν στην κατοχή τους.