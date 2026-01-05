Πάτρα: Η Δημοτική Αρχή στις εκδηλώσεις για τα Θεοφάνεια

Back to Top
Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, με τους Αντιδημάρχους, Παναγιώτη Μελά και Βίβιαν Σαμούρη θα παραβρεθούν στις 10 π.μ. στην Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελίστριας

Η Δημοτική Αρχή της Πάτρας, θα συμμετέχει αύριο στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των Αγίων Θεοφανείων και συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, με τους Αντιδημάρχους, Παναγιώτη Μελά και Βίβιαν Σαμούρη θα παραβρεθούν στις 10 π.μ. στην Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελίστριας και στη συνέχεια στις 11 π.μ., στον Αγιασμό των Υδάτων, από τον Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσόστομο, στον μόλο της Αγίου Νικολάου.

 

Στην Θεία Λειτουργία που θα τελεστεί στις 10.15 π.μ. στον Ιερό Ναό Παντοκράτορος στην Άνω Πόλη και ακολούθως στον Αγιασμό των Υδάτων στην Δεξαμενή της ΔΕΥΑΠ στο Κάστρο, θα παραβρεθούν ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ  Διονύσης Κλάδης, ο Αντιπρόεδρος Νίκος Τσιμογιάννης  και η δημοτική σύμβουλος Αθηνά Καλλιμάνη  - Γεωργιτσοπούλου.

 

Η Αντιδήμαρχος Αναστασία Τογιοπούλου, θα παραβρεθεί στις 10.30 π.μ., στον Αγιασμό των Υδάτων, στο παλιό λιμανάκι των Τσουκαλεΐκων.

 

Ο Αντιδήμαρχος Τάκης Πετρόπουλος τέλος, θα παραστεί στις 12.30 μ.μ.,   στον Αγιασμό των Υδάτων στο κολυμβητήριο του ΝΟΠ.

 

