Καλάβρυτα:Την Τρίτη στο ιστορικό Τοξωτό Γεφύρι στα Τριπόταμα ο Αγιασμός των Υδάτων

Την προσεχή Τρίτη 6 Ιανουαρίου, ανήμερα των Θεοφανείων, στις 10.30 το πρωί στο ιστορικό Τοξωτό Γεφύρι στα Τριπόταμα θα τελεστεί ο καθιερωμένος Αγιασμός των Υδάτων ενώ θ’ ακολουθήσει παρουσία του Δημάρχου Καλαβρύτων Θανάση Παπαδόπουλου η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Δημοτικής Ενότητας Αροανίας.

Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Καλαβρύτων.

Ειδικότερα, ο Σάββατο 3 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι στο Πέτρινο Κτίριο στα Καλάβρυτα έχει προγραμματιστεί η δράση «Όταν η Τέχνη γεννιέται στα χέρια των παιδιών»: Εργαστήριο κατασκευής μιας τεράστιας μαριονέτας... Ελάτε να φτιάξετε τη δική σας χριστουγεννιάτικη κούκλα και ακολουθήστε την παρέλαση γιγαντόκουκλων στον πεζόδρομο.

Η ίδια δράση, «Όταν η Τέχνη γεννιέται στα χέρια των παιδιών», θα φιλοξενηθεί στη Δάφνη την Κυριακή 4 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι.

Επίσης την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, στις 7 μ.μ., στο Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο Καλαβρύτων θα φιλοξενηθεί η Χριστουγεννιάτικη Συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου. Διευθύνει ο Αρχιμουσικός Γιώργος Μπαμπαράκος.

Την Δευτέρα, παραμονή των Φώτων, στις 12 το μεσημέρι στα Καλάβρυτα και στις 5 μ.μ. στην Κλειτορία «Ο κήπος των ευχών»: Bubble parade παρέλαση στον πεζόδρομο Καλαβρύτων και στην κεντρική πλατεία Κλειτορίας, με τεράστιες σαπουνόφουσκες που θα αιωρούνται στον ουρανό ενώ τα παιδιά θα μπορούν να παίξουν, να τρέξουν και να κυνηγήσουν τις φούσκες μέχρι τελικής πτώσης... Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα βγαλμένο από παραμύθι!

Η ίδια δράση θα φιλοξενηθεί την Τρίτη 6 Ιανουαρίου (ανήμερα των Φώτων), στις 12 το μεσημέρι στα Τριπόταμα και στις 5 μ.μ. στη Δάφνη.