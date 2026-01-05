Γιάννης Βογιατζής για τα 100ά γενέθλιά του: Έχω ενέργεια για ζωή

Λίγο μετά τα 100ά γενέθλιά του, ο Γιάννης Βογιατζής περιέγραψε πώς κρατά ζωντανή την όρεξή του για ζωή, λέγοντας πως η ενέργειά του είναι «η αντίδρασή μου στο πέρασμα του χρόνου».

Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day», η οποία προβλήθηκε τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, με τον Γιάννη Βογιατζή που πρόσφατα έκλεισε τα 100 χρόνια ζωής, να μιλά για την πορεία του στην υποκριτική, αλλά και για τη στάση του απέναντι στον χρόνο.

Ξεκινώντας από το πώς αντιλαμβάνεται την ίδια τη δουλειά του, ο ηθοποιός υπογράμμισε ότι αντιμετωπίζει την υποκριτική ως κάτι που του δίνει χαρά και όχι ως υποχρέωση: «Τη δουλειά δεν την παίρνω σαν δουλειά, αλλά σαν χαρά. Αν δεν αισθάνεσαι έτσι, πρέπει να φεύγεις και να μην κοιτάς πίσω σου».

Στη συνέχεια, μίλησε για την εσωτερική του στάση απέναντι στον χρόνο, εξηγώντας ότι η ενέργειά του πηγάζει από μια συνειδητή αντίδραση στο πέρασμα των χρόνων, ενώ αναφέρθηκε και σε επιλογές ζωής που θεωρεί ότι τον βοηθούν να διατηρείται καλά. Όπως δήλωσε: «Έχω ενέργεια για ζωή γιατί είναι η αντίδρασή μου στο πέρασμα του χρόνου. Προσπαθώ να μην σκέφτομαι ότι περνάει ο χρόνος, γιατί αν το σκέφτομαι, θα σμικρυνθεί. Δεν έχω πίεση, δεν πίνω, δεν καπνίζω, δεν έχω ένοχη συνείδηση. Δεν έκανα ποτέ παρέα με ανθρώπους καρφιά».