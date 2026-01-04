Πάτρα: Αλλοδαπή εντοπίστηκε σε κρύπτη αυτοκινήτου - Στα χέρια του Λιμενικού δύο άτομα

Τις απογευματινές ώρες χθες, στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας της Λιμενικής Αρχής της Πάτρας, προέβησαν στη σύλληψη μίας 52χρονης (υπηκόου Ηνωμένου Βασιλείου) και ενός 46χρονου (υπήκοος Τουρκίας), για παράβαση των άρθρων 25 παρ. 1 του Ν. 5038/2023 ¨Υποχρεώσεις μεταφορέων¨, καθώς και μίας 29χρονης αλλοδαπής (υπήκοος Τουρκίας), για παράβαση του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 3386/05 ¨Απόπειρα παράνομης εξόδου από τη χώρα¨.

Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε στην πύλη εισόδου οχημάτων του νότιου λιμένα Πατρών σε αυτοκινούμενο όχημα τύπου camper, το οποίο επρόκειτο να φορτωθεί σε επιβατηγό-οχηματαγωγό (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίο με προορισμό το εξωτερικό, κατελήφθη η 52χρονη οδηγός και ο 46χρονος συνοδηγός, να μεταφέρουν από κοινού την 29χρονη, εντός μίας ειδικά διαμορφωμένης κρύπτης στο εσωτερικό του οχήματος, η οποία στερούνταν νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων, με σκοπό την παράνομη έξοδό της από τη χώρα.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν το ανωτέρω όχημα, πέντε τηλεφωνικές συσκευές, καθώς και το χρηματικό ποσό των εννιακοσίων ευρώ (900,00 €).