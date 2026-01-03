Πάτρα: Συγκέντρωση αλληλεγγύης του ΚΚΕ στον λαό της Βενεζουέλας

Σε κινητοποίηση προχωρούν οι Οργανώσεις Αχαΐας του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στην Πάτρα, προκειμένου να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στον λαό της Βενεζουέλας και την αντίθεσή τους στη στρατιωτική επίθεση που, σύμφωνα με το ΚΚΕ, έχει εξαπολύσει από τα ξημερώματα η κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 7 μ.μ., στη συμβολή των οδών Αγίου Νικολάου και Μαιζώνος, με κάλεσμα συμμετοχής σε εργαζόμενους, νεολαία και φορείς της πόλης.