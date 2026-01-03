Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκαν οι πρώτες τέσσερις σοροί - Όλοι νεαρής ηλικίας

Back to Top
Oπως ανακοινώθηκε σχετικά, η αστυνομία της Ελβετίας ταυτοποίησε τις τέσσερις πρώτες σορούς της τραγωδίας στο Κραν Μοντανά

Η ελβετική αστυνομία ταυτοποίησε τα πρώτα τέσσερα πτώματα των ανθρώπων που σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά σε μπαρ στο χιονοδρομικό κέντρο του Κραν Μοντανά το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς.

 
Τα πτώματα δύο Ελβετίδων γυναικών ηλικίας 21 και 16 ετών και δύο Ελβετών ανδρών ηλικίας 18 και 16 ετών έχουν επιστραφεί στις οικογένειές τους, ανέφερε η αστυνομία.

«Εκτεταμένη» εργασία από τους αστυνομικούς και το Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής κατέστησε δυνατή την ταυτοποίηση, υπογράμμισε η αστυνομία του καντονιού Valais.

 Η εργασία για την ταυτοποίηση των υπόλοιπων θυμάτων συνεχίζεται, πρόσθεσε, και από σεβασμό προς τις οικογένειες, δεν θα δημοσιευτούν περαιτέρω λεπτομέρειες.

