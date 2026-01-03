Back to Top
Φωτιά σε διαμέρισμα στη Μάρνη - Απεγκλωβίστηκαν τέσσερα άτομα

Επιχείρηση της Πυροσβεστικής τα μεσάνυχτα στο κέντρο της Αθήνας

Υπό μερικό έλεγχο από την Πυροσβεστική τέθηκε γρήγορα πυρκαγιά που ξέσπασε γύρω στα μεσάνυχτα σε διαμέρισμα προσωρινής διαμονής στον 3ο όροφο κτιρίου στην οδό Μάρνη, στο κέντρο της Αθήνας.

 Στο σημείο μετέβησαν 18 πυροσβέστες με έξι υδροφόρες και απεγκλώβισαν τέσσερις ενοίκους από το κτίριο, τρεις από το κλιμακοστάσιο και έναν με κλιμακοφόρο όχημα. Οι ένοικοι είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

 Λόγω της πυρκαγιάς διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στις συμβολές των οδών Μάρνης και Σατωβριάνδου, Μάρνης και Βερανζέρου και Φαβιέρου και Μάγερ.

