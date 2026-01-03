Μπλόκα αγροτών: Οι σκέψεις για απόβαση χιλιάδων τρακτέρ στην Αθήνα - "Κλείνουν" τα μπλόκα στη Δυτ. Ελλάδα

Αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους δηλώνουν οι αγρότες, με τα βλέμματα να βρίσκονται στραμμένα την Κυριακή στην πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα όπου θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για τα μπλόκα και το μέλλον των κινητοποιήσεων.

Όπως λένε, οι αγρότες δεν έχουν δει κανένα ουσιαστικό βήμα επίλυσης των αιτημάτων τους από την πλευρά της κυβέρνησης, προκειμένου να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου, γι’ αυτό τον λόγο προτίθενται αμέσως μετά τις γιορτές να κλιμακώσουν περαιτέρω τον αγώνα τους.

Στο «τραπέζι» βρίσκονται η κάθοδος χιλιάδων τρακτέρ στην Αθήνα, καθώς και το γενικό κλείσιμο δρόμων.

«Παράθυρο» διαλόγου με την κυβέρνηση

Ο Κώστας Ανεστίδης αγροτοσυνδικαλιστής, επικεφαλής του μπλόκου των Μαλγάρων, και μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής των αγροτών, μιλώντας στο OPEN και στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες», μίλησε για κλιμάκωση αλλά και για δίαυλο επικοινωνίας με την κυβέρνηση.

Την Κυριακή θα ανοίξουμε έναν δίαυλο επικοινωνίας με την κυβέρνηση είπε και αναφέρθηκε στη σημερινή γενική συνέλευση που έκαναν. «Η απόφαση του μπλόκου μας είναι κλείσιμο και σφράγισμα στα πάντα. Τους κρατάω με τα δόντια μου. Να τελειώσουν οι γιορτές, από εκεί και έπειτα θα κλιμακώσουμε» σημείωσε μεταξύ άλλων ο Κώστας Ανεστίδης και συμπλήρωσε:

«Θα δούμε αν η επικοινωνία αυτή γίνει σύντομα και φέρει καρπούς, αν δεν φέρει καρπούς, δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει». Παράλληλα είπε ότι «θα έχουμε το όπλο παρά πόδα και θα είμαστε στα χαρακώματα του δρόμου».

Τι σχολιάζουν από το μπλόκο της Νίκαιας

Σήμερα στο μπλόκο της Νίκαιας θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση για να αποφασιστεί με ποια θέση θα προσέλθουν οι αγρότες στην πανελλαδική σύσκεψη.

Σχολιάζοντας στο ΕΡΤNews τις δηλώσεις του Κώστα Ανεστίδη, οι εκπρόσωποι από το μπλόκο της Νίκαιας σημειώνουν ότι δεν διαβουλεύονται μυστικά και δεν συνομιλούν παρασκηνιακά με το περιβάλλον του Μαξίμου. Τονίζουν δε ότι η θέση του μπλόκου της Νίκαιας είναι ξεκάθαρη από την αρχή καθώς ζητούν να βγει ο πρωθυπουργός, το Μαξίμου, τα κυβερνητικά στελέχη και να πουν καθαρά ότι απαντούν με συγκεκριμένο τρόπο, με χρονοδιαγράμματα και με ποσά, στα βασικά αιτήματα που έχουν θέσει οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, τα οποία αφορούν στο κόστος παραγωγής, στην ευλογιά των αιγοπροβάτων και στην αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και τότε θα πάνε σε αυτόν τον διάλογο.

Ως τότε θεωρούν ότι η κλιμάκωση είναι αυτή που θα φέρει κάποιο αποτέλεσμα στην εξέλιξη της κινητοποίησης τους και με αυτή την πρόταση θα γίνει η γενική συνέλευση στο μπλόκο της Νίκαιας και αυτή θα είναι η πρόταση για την πανελλαδική σύσκεψη της Κυριακής στα Μάλγαρα.

Το τι θα προκριθεί ως κλιμάκωση, αν θα είναι δηλαδή κλείσιμο παρακαμπτήριων δρόμων και παραδρόμων μετά τα Θεοφάνια ή αν θα είναι μια διαμαρτυρία με τρακτέρ, ένα συλλαλητήριο στην Αθήνα, θα αποφασιστεί σήμερα.

“Κλείνουν” τα μπλόκα στη Δυτ. Ελλάδα

Πάντως σήμερα οι αγρότες στη Δυτ. Ελλάδα προχωρούν σε κλείσιμο των λωρίδων κυκλοφορίας που είχαν παραχωρήσει για τους εκοδρομείς στα μπλόκα τους.

Συγκεκριμένα στις 12 το μεσημέρι, περίπου, αναμένεται να “κλείσει” το μπλόκο στην περιμετρική Πάτρας, που παραμένει για περισσότερες από 25 ημέρες. Την ίδια ώρα οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας θα “σφραγίσουν” τα διόδια του Αγγελόκαστρου, στην Ιόνια οδό, όπου έχουν στήσει το μπλόκο τους για περισσότερο από έναν μήνα.