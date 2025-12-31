Στα μπλόκα οι αγρότες και την Πρωτοχρονιά - Στην πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα οι κρίσιμες αποφάσεις

Γιορτές στα μπλόκα κάνουν οι αγρότες αφήνοντας ταυτόχρονα ανοιχτό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης.

Τα αγροτικά μπλόκα βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης ενόψει και της πανελλαδικής συνάντησης των αγροτών στα Μάλγαρα.

Την ίδια ώρα, ομάδα αγροτών από τη Χαλκιδική που διαφωνεί με την πρόταση για διάλογο, αποχώρησε από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια.

Στη Νίκαια, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι παραμένουν σταθερά στο μπλόκο της εθνικής οδού, όπου για πρώτη φορά στα χρονικά των αγροτικών κινητοποιήσεων γιορτάζουν, δίπλα στα τρακτέρ τους, στο δρόμο.

Η κυκλοφορία δεν διεξάγεται μέσα από το μπλόκο της Νίκαιας, ούτε από τον αυτοκινητόδρομο Ε65, με την Τροχαία να έχει απαγορεύσει τη διέλευση. Ωστόσο, η κίνηση των οχημάτων γίνεται κανονικά μέσω των παρακαμπτήριων δρόμων, τους οποίους οι αγρότες έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να κλείσουν, ούτε συμβολικά.

Μέχρι και την Παρασκευή, το αργότερο το Σάββατο, οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν γενική συνέλευση στο μπλόκο, προκειμένου να καταλήξουν σε συγκεκριμένη εισήγηση ενόψει της πανελλαδικής σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στα Μάλγαρα, με τη συμμετοχή περισσότερων από 50 μπλόκων από όλη τη χώρα.

Όπως τονίζουν, όσο η κυβέρνηση δεν δίνει συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματά τους, δεν υπάρχει λόγος ούτε για διάλογο ούτε για επιστροφή στα χωράφια. Υποστηρίζουν ότι υπό τις παρούσες συνθήκες η αγροτική παραγωγή δεν είναι βιώσιμη και προειδοποιούν πως η χώρα κινδυνεύει με απώλεια διατροφικής επάρκειας και σημαντικών εσόδων από καλλιέργειες, όπως το βαμβάκι.

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων, με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται μετά τις γιορτές, στο πλαίσιο των συλλογικών αποφάσεων όλων των μπλόκων.

Στο Κάστρο Βοιωτίας η κυκλοφορία παραμένει ανοιχτή, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς που κινούνται από και προς την Αθήνα. Συγκεκριμένα, μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά ρεύμα παραμένει σε λειτουργία, με τους αγρότες να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα στη μετακίνηση των οδηγών.

Στο ρεύμα προς Αθήνα, η κυκλοφορία εκτρέπεται μέσω παράκαμψης στο ύψος του Μαρτίνου, περίπου 8 χιλιόμετρα πριν από το μπλόκο.

Οι αγρότες δηλώνουν αμετακίνητοι, ξεκαθαρίζοντας ότι η κατάσταση θα συνεχιστεί ως έχει, μέχρι να επανεκτιμήσουν τα δεδομένα και να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Όπως και στη Νίκαια, έτσι και στο Κάστρο Βοιωτίας, οι αγρότες γιορτάζουν στο μπλόκο, μαζί με τις οικογένειές τους.

Στα διόδια των Μαλγάρων η διέλευση των οχημάτων γίνεται κανονικά παρά το γεγονός ότι το μπλόκο βρίσκεται στο σημείο περίπου έναν μήνα. Ανοιχτές παραμένουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά ρεύμα, χωρίς καθυστερήσεις καθώς τα αυτοκίνητα περνούν από τα διόδια χωρίς στάση.

Γενικότερα, στην Κεντρική Μακεδονία δεν καταγράφονται προβλήματα στη διέλευση από τα αγροτικά μπλόκα. Δεν υπάρχουν εκτροπές κυκλοφορίας ούτε στον κόμβο του Σελίου ούτε στα Βίλια, όπου έχει δοθεί μία λωρίδα κυκλοφορίας, επιτρέποντας την ομαλή κίνηση των οχημάτων.

Στα Μάλγαρα βρίσκονται αγρότες και κτηνοτρόφοι από τον Δήμο Δέλτα, οι οποίοι, όπως και οι συνάδελφοί τους σε όλη τη χώρα, γιορτάζουν στο μπλόκο, μαζί με τις οικογένειές τους.

Όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στην Κυριακή, καθώς εδώ στα Μάλγαρα θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι η Πανελλαδική Σύσκεψη των αγροτών. Η συμμετοχή αναμένεται ιδιαίτερα μεγάλη, ενώ οι ίδιοι αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες μορφές κινητοποιήσεων, κάνοντας λόγο ακόμη και για «εκπλήξεις».

Ανοιχτός ο Προμαχώνας

Ωστόσο, την παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς θα είναι ανοιχτός για όλα τα οχήματα προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς. Οι αγρότες του μπλόκου αυτού τονίζουν ότι από την Παρασκευή θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Από τις 16:00 μέχρι τις 19:00 παρέμεινε κλειστός ο μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα για τις νταλίκες και για τα δύο ρεύματα.

Τι ισχύει για το τελωνείο Ευζώνων

Την παραμονή Πρωτοχρονιάς, ανήμερα Πρωτοχρονιάς και τη δεύτερη μέρα του χρόνου η διέλευση θα γίνεται κανονικά, όπως έχουν ανακοινώσει οι αγρότες του Κιλκίς και της Πέλλας.

Στο μπλόκο του Φιλώτα οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους.

Μία λωρίδα κυκλοφορίας έχει δοθεί στην Ιόνια Οδό για τη διευκόλυνση των ταξιδιωτών. Οι αγρότες του μπλόκου Αγγελοκάστρου, μαζί με κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους, πραγματοποίησαν συμβολική διαμαρτυρία στο κέντρο του Αγρινίου, πετώντας πορτοκάλια, σανό και κοπριά έξω από γραφεία κυβερνητικών βουλευτών το νομού.