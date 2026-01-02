«Πού να σε πετάξω;» - Μπαίνει στην παραγωγή το πρώτο ιπτάμενο αυτοκίνητο στον κόσμο

Ακόμα ένα πρωί στο αυτοκίνητο για πολλή ώρα, πολύ περισσότερη από όσο φυσιολογικά χρειάζεται για να φτάσετε στον προορισμό σας.

Η κίνηση αφόρητη, η υπομονή σας εξαντλείται και κάπως έτσι έρχεται αυτομάτως στο μυαλό η σκέψη «να μπορούσα να τους περάσω όλους από πάνω».

Όχι πολύ σύντομα, αλλά όχι και στο πολύ μακρινό μέλλον, αυτό θα μπορεί να γίνει πραγματικότητα, καθώς το πρώτο ιπτάμενο αυτοκίνητο στον κόσμο ξεκινά παραγωγή στις ΗΠΑ.

Το Model A Ultralight της αμερικανικής εταιρείας Alef Aeronautics δεν είναι ένα συνηθισμένο αυτοκίνητο. Μπορεί μεν να λειτουργήσει ως ένα κανονικό ηλεκτρικό όχημα ωστόσο αυτό που θα το ξεχωρίζει θα είναι η δυνατότητά του να απογειώνεται και να προσγειώνεται κάθετα και κυρίως να πετά με ταχύτητα πλεύσης 177χλμ. χάρη σε οκτώ ισχυρούς έλικες που συνεργάζονται με τους τέσσερις κινητήρες ανά τροχό.

Το σημαντικό είναι ότι έχει ήδη λάβει άδεια πτητικής ικανότητας και σύμφωνα με τον δημιουργό του Jim Dukhovny, δεν χρειάζονται περισσότερα από 15' για να μάθει κάποιος να το χειρίζεται.