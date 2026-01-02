Κραν Μοντανά: Αγωνία για την 15χρονη Αλίκη Καλλέργη που αγνοείται- Η έκκληση του αδελφού της

Σοκ έχει προκαλέσει η τραγωδία στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, όπου φωτιά σε μπαρ κόστισε τη ζωή σε πάνω από 40 ανθρώπους.

Από τη φωτιά στο μπάρ του Κραν Μοντανά στην Ελβετία υπάρχουν αρκετοί αγνοούμενοι, και πάνω από 115 τραυματίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, μια νεαρή Ελληνίδα 15 χρόνων αγνοείται μετά τη μοιραία φωτιά. Οι γονείς της κοπέλας μαζί με την ίδια μένουν μόνιμα στην Ελβετία με την κοπέλα να έχει διπλή υπηκοότητα.

Η ανήλικη, βρισκόταν για διακοπές των Χριστουγέννων στο δημοφιλές θέρετρο της Ελβετίας που συνέβη το μοιραίο περιστατικό και το βράδυ της πυρκαγιάς διασκέδαζε με φίλες της στο μπαρ.

Οικογένεια, συγγενείς και φίλοι κινητοποιήθηκαν άμεσα, απευθύνοντας δημόσιες εκκλήσεις μέσω των κοινωνικών δικτύων, ζητώντας κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό της.

Ο αδερφός της αγνοούμενης κοπέλας, έκανε μία ανάρτηση που αναζητά πληροφορίες για τη 15χρονη Αλίκη Καλλέργη.

«Δεν έχουμε καμία πληροφορία για εκείνη μετά τη φωτιά στο μπαρ στο Κραν Μοντανά», αναφέρει στην ανάρτηση ο αδερφός της.