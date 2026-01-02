Κραν Μοντανά: Αγωνία για την 15χρονη Αλίκη Καλλέργη που αγνοείται- Η έκκληση του αδελφού της

Η ανήλικη που μένει μόνιμα στην Ελβετία βρίσκόταν το μοιραίο μπαρ όπου ξέσπασε η φωτιά με τραγικό απολογισμό δεκάδες νεκρούς και τραυματίες
Σοκ έχει προκαλέσει η τραγωδία στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, όπου φωτιά σε μπαρ κόστισε τη ζωή σε πάνω από 40 ανθρώπους.
Από τη φωτιά στο μπάρ του Κραν Μοντανά στην Ελβετία υπάρχουν αρκετοί αγνοούμενοι, και πάνω από 115 τραυματίες.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, μια νεαρή Ελληνίδα 15 χρόνων αγνοείται μετά τη μοιραία φωτιά. Οι γονείς της κοπέλας μαζί με την ίδια μένουν μόνιμα στην Ελβετία με την κοπέλα να έχει διπλή υπηκοότητα.
Η ανήλικη, βρισκόταν για διακοπές των Χριστουγέννων στο δημοφιλές θέρετρο της Ελβετίας που συνέβη το μοιραίο περιστατικό και το βράδυ της πυρκαγιάς διασκέδαζε με φίλες της στο μπαρ.
Οικογένεια, συγγενείς και φίλοι κινητοποιήθηκαν άμεσα, απευθύνοντας δημόσιες εκκλήσεις μέσω των κοινωνικών δικτύων, ζητώντας κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό της.
Ο αδερφός της αγνοούμενης κοπέλας, έκανε μία ανάρτηση που αναζητά πληροφορίες για τη 15χρονη Αλίκη Καλλέργη.
«Δεν έχουμε καμία πληροφορία για εκείνη μετά τη φωτιά στο μπαρ στο Κραν Μοντανά», αναφέρει στην ανάρτηση ο αδερφός της.
Παρακαλεί ακόμη όποιον γνωρίζει κάτι ή την έχει δει να επικοινωνήσει στο παρακάτω τηλέφωνο: +41789040021.
Όπως αναφέρει στο μπαρ βρισκόταν με τρεις φίλους της που είναι και εκείνοι αγνοούμενοι.
Σύμφωνα με το France Info και το SRF, αναφέρει ότι βρισκόταν στο σημείο όταν ξέσπασε η πυρκαγιά.
«Η αδερφή μου είχε ήδη φτάσει στο μπαρ γύρω στη μία. Γύρω στη μία και σαράντα ήθελα να περάσω για να της πω γεια και τότε είδα ότι όλα είχαν πάρει φωτιά. Η αστυνομία δεν με άφηνε να περάσω. Εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Δεν μπόρεσα να τη βρω».
Λέει ότι κανείς δεν έχει νέα από τους δικούς του, και οι περισσότεροι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν. «Με κάποιο τρόπο αυτό με ηρεμεί», προσθέτει. «Σημαίνει ότι η προτεραιότητά τους είναι να φροντίσουν τους τραυματίες και μόνο μετά να καταλάβουν ποιος έχει τραυματιστεί, ποιος έχει πεθάνει».
Η έρευνα των αρχών της Ελβετίας για τα αίτια της φωτιάς στο μπαρ στην περιοχή Κραν Μοντανά είναι σε εξέλιξη, ενώ συνεχίζεται και η δύσκολη διαδικασία της αναγνώρισης των θυμάτων.
Έχουν κινητοποιηθεί διάφορα μέσα «για να ταυτοποιηθούν τα θύματα και να δοθούν τα πτώματα στις οικογένειες το ταχύτερο δυνατόν», ανέφερε η Μπεατρίς Πιού, η γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ, στη νοτιοδυτική Ελβετία. «Το έργο αυτό μπορεί να συνεχιστεί για αρκετές ημέρες ακόμη», σημείωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού Φρεντερίκ Ζισλέρ.
Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν φρικιαστικές σκηνές. Κόσμος προσπαθούσε να σπάσει παράθυρα για να ξεφύγει, άλλοι, με τα σώματά τους να έχουν υποστεί εγκαύματα, έτρεχαν να βγουν έξω.
Οι σημαίες στο ελβετικό ομοσπονδιακό παλάτι θα κυματίζουν μεσίστιες για πέντε ημέρες, γνωστοποίησε χθες ο πρόεδρος της ελβετικής συνομοσπονδίας Γκι Παρμελέν.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr