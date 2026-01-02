Πάτρα: Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο

Δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 15:30, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτίριο Λαδόπουλου.

"Σας καλούμε, σε δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την αριθ. 2804/20-1-2025 (ΦΕΚ 109/21-1-2025 Τεύχος Β) απόφαση ΥΠ.ΕΣ, την 7η Ιανουαρίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο Λαδόπουλου, αναφέρει η ανακοίνωση.

Τα θέματα που θα συζητηθούν

1. Έγκριση της αριθ. 67/2025 Απόφασης του Δ.Σ του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών που αφορά στον Προϋπολογισμό, τη Στοχοθεσία και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του, έτους 2026 (εισηγητής Κ. Πελετίδης – Πρόεδρος Δ.Σ Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών).

2. Έγκριση της αριθ. 69/2025 Απόφασης του Δ.Σ του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας που αφορά στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του, έτους 2026 (εισηγήτρια Λ. Καραθανασοπούλου – Πρόεδρος Δ.Σ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας)

3. Έγκριση της αριθ. 70/2025 Απόφασης του Δ.Σ του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας που αφορά στην χρηματοδότηση από το Δήμο Πατρέων, για το έτος 2026, (εισηγήτρια Λ. Καραθανασοπούλου – Πρόεδρος Δ.Σ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας)

4. Έγκριση της αριθ. 71/2025 Απόφασης του Δ.Σ του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας που αφορά στον Προϋπολογισμό και τη Στοχοθεσία του έτους 2026 και στον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό 2026-2029 (εισηγήτρια Λ. Καραθανασοπούλου – Πρόεδρος Δ.Σ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας).

5. Έγκριση της αριθ. 202/2025 Απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων - Καρναβάλι Πάτρας που αφορά στην Γ Αναμόρφωση του προϋπολογισμού της, έτους 2025 (εισηγητής Π. Σκούρας– Πρόεδρος Δ.Σ Κοινωφελούς Επιχείρησης – Καρναβάλι Πάτρας)

6. Έγκριση της αριθ. 204/2025 Απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων - Καρναβάλι Πάτρας που αφορά στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της, έτους 2026 (εισηγητής Π. Σκούρας– Πρόεδρος Δ.Σ Κοινωφελούς Επιχείρησης – Καρναβάλι Πάτρας)

7. Έγκριση της αριθ. 205/2025 Απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων - Καρναβάλι Πάτρας που αφορά στη χρηματοδότηση από το Δήμο Πατρέων για το έτος 2026 (εισηγητής Π. Σκούρας– Πρόεδρος Δ.Σ Κοινωφελούς Επιχείρησης – Καρναβάλι Πάτρας)

8. Έγκριση της αριθ. 206/2025 Απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων - Καρναβάλι Πάτρας που αφορά στον Προϋπολογισμό και τη Στοχοθεσία της, έτους 2026 (εισηγητής Π. Σκούρας– Πρόεδρος Δ.Σ Κοινωφελούς Επιχείρησης – Καρναβάλι Πάτρας)

9. Επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε τμήμα προβλεπόμενου κοινόχρηστου χώρου – δρόμου μεταξύ των Ο.Τ.Γ3141 και Ο.Τ. Γ3138 και σε τμήμα προβλεπόμενου κοινόχρηστου χώρου – δρόμου (τμήμα οδού Παπανδριάς) μεταξύ των Ο.Τ. Γ3138 και Γ3137, της περιοχής «Επέκταση Αρόη – Σαμακιά - Διάκου - Παγώνα - Γηροκομείο», σε ακίνητο συνιδιοκτησίας κ.κ. Χρυσανθακόπουλου Ανδρέα και Θεώνης» (σχετική η αριθ. 1288/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου- Αντ/ρχος, Χ. Φαλλιέρος- Αρμ. Δ/ντής).

10. Οριοθέτηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ επί της οδού Δημητρίου Βικέλα (σχετική η αριθ. 1289/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου- Αντ/ρχος, Χ. Φαλλιέρος- Αρμ. Δ/ντής).

11. α) Μονοδρόμηση της οδού Φιλιππουπόλεως μεταξύ των οδών Εδέσσης και Κονίτσης, β) Καθορισμός εκ περιτροπής, ανά μήνα, στάθμευσης επί της οδού Φιλιππουπόλεως μεταξύ των οδών Εδέσσης και Κονίτσης, γ) Χορήγηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ επί της οδού Φιλιππουπόλεως» (σχετική η αριθ. 1290/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου- Αντ/ρχος, Χ. Φαλλιέρος- Αρμ. Δ/ντής).

12. Μονοδρόμηση και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, επί της οδού Φωτάκου (σχετική η αριθ. 1303/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου- Αντ/ρχος, Χ. Φαλλιέρος- Αρμ. Δ/ντής).

13. Έγκριση τοποθέτησης Σταθμού Μέτρησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης επί της πλατείας Ζέρβα στην Πάτρα (σχετική η αριθ. 1306/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής) (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου- Αρμ. Δ/ντής).

14. Χρονική παράταση του αριθ. 93729/14-07-2025 συμφωνητικού (66071/26-06-2023

αρχικό συμφωνητικό) για την «Προμήθεια Φρέσκου Παστεριωμένου Γάλακτος ως μέσο προστασίας δικαιούχων εργαζομένων του Δήμου Πατρέων - C.P.V.:15511100-4» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).

15. Χρονική παράταση του αριθ. 12721/11-08-2025 (2244/25-07-2023 αρχικό συμφωνητικό) για την «Προμήθεια Φρέσκου Παστεριωμένου Γάλακτος ως μέσο προστασίας δικαιούχων εργαζομένων του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων – C.P.V.:15511100-4» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).

16. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Παραλαβής και Καθορισμού Αποζημίωσης λόγω διάλυσης της σύμβασης του έργου με τίτλο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Α) ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΚΔ – ΗΦ) Β) ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ) – ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ Ν.Υ»» (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου- Αρμ. Δ/ντής).

17. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή - Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων (2016) (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου- Αρμ. Δ/ντής).

18. Έγκριση 1ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πατρέων (2021)» (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

19. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευή Δημοτικών Κτιρίων» (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου - Αρμ. Δ/ντής).

20. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αναζωογόνηση προσφυγικών κατοικιών Δήμου Πατρέων – Κ.Χ. (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

21. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Οδός προς Παναχαϊκό Όρος» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, . Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

22. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κάλυψη αρδευτικών αυλάκων στις οδούς Ηρακλέους και Θεοτοκοπούλου» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

23. Έγκριση της 4ης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «Εκπόνηση Μελετών για την Πυροπροστασία Σχολικών Κτιρίων του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου - Αρμ. Δ/ντής).

24. Ανανέωση παραχώρησης - άδειας χρήσης χώρων του πρώην Δημοτικού Σχολείου Ελικίστρας, στον «Πολιτιστικό Σύλλογο Κατοίκων Ελικίστρας και Πανοράματος Ελικίστρας» (εισηγήτρια: Αικ. Σίμου - Αντ/ρχος, Γ. Σίδερης - Αρμ. Δ/ντής).

25. Παραχώρηση χώρων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πατρέων (εισηγήτρια: Αικ.. Σίμου - Αντ/ρχος, Γ. Σίδερης - Αρμ. Δ/ντής).