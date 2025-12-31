Ηράκλειο: Πτώσεις δέντρων από ολιγόλεπτη καταιγίδα

Μια δυνατή καταιγίδα λίγων λεπτών ήταν αρκετή για να προκαλέσει ζημιές σε περιοχές του Ηρακλείου στην Κρήτη, αργά το απόγευμα της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς.

Η δυνατή βροχόπτωση και σε ορισμένες περιοχές ακόμα και χαλαζόπτωση, σε συνδυασμό με τον δυνατό άνεμο ξερίζωσε δέντρα και παρέσυρε κιόσκια που είχαν στηθεί με φόντο τις γιορτές.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, τα προβλήματα εντοπίζονται στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα στην πλατεία μπροστά από την Αγία Αικατερίνη, στην πλατεία Κορνάρου, στην Όαση και στην παραλιακή λεωφόρο. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των υπηρεσιών του δήμου Ηρακλείου, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Οι άσχημες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο Ηράκλειο, ανάγκασαν την δημοτική αρχή να αλλάξει το σημείο του εορτασμού της έλευσης του νέου έτους και από την πλατεία Ελευθερίας παν εκδηλώσεις μεταφέρθηκαν στο αίθριο της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου.

