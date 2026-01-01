To σημείωμα που «σκότωσε» την ελληνική γλώσσα κάνει τον γύρο του κόσμου

Ένα ακόμα σημείωμα σε παρμπρίζ αυτοκινήτου κάνει τον γύρο του Διαδικτύου, όχι μονάχα για το… περιεχόμενό του αλλά κυρίως για την αδυναμία του να ακολουθήσει βασικούς κανόνες της ελληνικής γλώσσας.

Με μια γραφή που παραπέμπει στην… ελληνική θέλησε κάποιος να βάλει στη θέση του τον ιδιοκτήτη ενός σταθμευμένου οχήματος.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο ανορθόγραφος συντάκτης του σημειώματος «έχασε» την αγαπημένη θέση στάθμευσης από έναν γείτονα, ο οποίος δεν προνόησε να αφήσει τον απαραίτητο χώρο ώστε να παρκάρει ένα ακόμα αυτοκίνητο.

Αυτό φυσικά δεν πέρασε απαρατήρητο και ο… καλοπροαίρετος μεν, ανορθόγραφος δε γείτονας «χτύπησε» χωρίς καθυστέρηση.