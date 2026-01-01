To σημείωμα που «σκότωσε» την ελληνική γλώσσα κάνει τον γύρο του κόσμου

Τι έγραφε
Ένα ακόμα σημείωμα σε παρμπρίζ αυτοκινήτου κάνει τον γύρο του Διαδικτύου, όχι μονάχα για το… περιεχόμενό του αλλά κυρίως για την αδυναμία του να ακολουθήσει βασικούς κανόνες της ελληνικής γλώσσας.
Με μια γραφή που παραπέμπει στην… ελληνική θέλησε κάποιος να βάλει στη θέση του τον ιδιοκτήτη ενός σταθμευμένου οχήματος.
Όλα ξεκίνησαν όταν ο ανορθόγραφος συντάκτης του σημειώματος «έχασε» την αγαπημένη θέση στάθμευσης από έναν γείτονα, ο οποίος δεν προνόησε να αφήσει τον απαραίτητο χώρο ώστε να παρκάρει ένα ακόμα αυτοκίνητο.
Αυτό φυσικά δεν πέρασε απαρατήρητο και ο… καλοπροαίρετος μεν, ανορθόγραφος δε γείτονας «χτύπησε» χωρίς καθυστέρηση.
Χρησιμοποιώντας ένα μικρό κομμάτι χαρτί -για την ακρίβεια μια απόδειξη αγοράς- προχώρησε στις απαραίτητες συστάσεις, καθώς και στην προτροπή προς τον ιδιοκτήτη του οχήματος να κατασκευάσει το δικό του χώρο στάθμευσης από τη στιγμή που δεν μπορεί να ακολουθήσει τους άγραφους νόμους της συγκεκριμένης γειτονιάς.
Ωστόσο δεν ήταν αυτό καθ’ αυτό το περιεχόμενο του μηνύματος που του εξασφάλισε μια θέση στο πάνθεον του ελληνικού διαδικτύου, αλλά το γεγονός ότι ο συντάκτης υπέπεσε σε πλήθος ορθογραφικών λαθών, αποτυγχάνοντας να ακολουθήσει ακόμα και τους βασικούς κανόνες της ελληνικής γλώσσας.
Η συνέχεια είναι λίγο-πολύ γνωστή, μιας και το σημείωμα έγινε viral, ταξιδεύοντας εντός και εκτός ελληνικών συνόρων.
