Τέλος εποχής στη Δανία: Τα γράμματα αποτελούν παρελθόν

H Tρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025 είναι μία ιστορική ημέρα για τη Δανία γιατί η δημόσια ταχυδρομική υπηρεσία της χώρας θα παραδώσει τα τελευταία της γράμματα.

Οπως αναφέρει το CNN, η PostNord, με λειτουργία 400 χρόνων, πήρε την απόφαση να μην εξυπηρετεί πλέον την αλληλογραφία η οποία στη Δανία, μία από τις πιο ψηφιακές χώρες στον κόσμο, έχει μειωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η ταχυδρομική υπηρεσία της Δανίας παρέδωσε περισσότερες από 90% λιγότερες επιστολές το 2024 από ό,τι το 2000.

Η PostNord αφαιρεί τα 1.500 γραμματοκιβώτια που είναι διάσπαρτα σε όλη τη Δανία από τον Ιούνιο. Όταν τα πούλησε για να συγκεντρώσει χρήματα για φιλανθρωπικούς σκοπούς στις 10 Δεκεμβρίου, εκατοντάδες χιλιάδες Δανοί προσπάθησαν να αγοράσουν ένα. Για κάθε γραμματοκιβώτιο, πλήρωσαν είτε 2.000 (περίπου 300 ευρώ δολάρια) είτε 1.500 (230 ευρώ) δανικές κορώνες, ανάλογα με το πόσο φθαρμένα ήταν.

Ωστόσο, η PostNord θα συνεχίσει να παραδίδει δέματα καθώς οι ηλεκτρονικές αγορές παραμένουν πάντα δημοφιλείς.

Τις όποιες γραπτές επιστολές τους οι Δανοί θα πρέπει πλέον να τις παραδίδουν σε κατά τόπους καταστήματα από όπου θα αποστέλλονται με courier από την ιδιωτική εταιρεία DAO σε εγχώριες και διεθνείς διευθύνσεις.