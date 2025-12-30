Χανιά: Εργαζόμενοι στην καθαριότητα εισέπνευσαν τοξικές ουσίες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Στο νοσοκομείο στα Χανιά μεταφέρθηκαν δύο εργαζόμενοι στην καθαριότητα καθώς εισέπνευσαν τοξικές ουσίες, την ώρα της αποκομιδής των σκουπιδιών.

Οι τοξικές ουσίες ήταν πεταμένες σε κάδο απορριμάτων, τις οποίες και εισέπνευσαν οι εργαζόμενοι κατά την διάρκεια της αποκομιδής των σκουπιδιών στα Χανιά.

Σύμφωνα με το patris οι δύο εργαζόμενοι ένοιωσαν έντονη αδιαθεσία και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Χανίων όπου και νοσηλεύτηκαν, με τους γιατρούς να παρακολουθούν συνεχώς την πορεία της υγείας τους.

Με ανάρτηση του ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου Χανίων,Μιχάλης Τσουπάκης αναφέρθηκε στο περιστατικό.

«Τις γιορτινές μέρες ο κόσμος χαίρεται και διασκεδάζει. Παράλληλα, όμως, οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα δίνουν τον δικό τους αγώνα για να παραμείνει η πόλη καθαρή και ασφαλής.

Δυστυχώς, κάποιοι ασυνείδητοι έθεσαν σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή δύο εργαζομένων του Δήμου, τοποθετώντας τοξικές ουσίες σε κάδους απορριμμάτων.

Αποτέλεσμα ήταν να εισπνεύσουν τοξικές ουσίες και να περάσουν το βράδυ στο νοσοκομείο.

Η ευθύνη που έχουμε όλοι να προστατεύουμε τους ανθρώπους που εργάζονται για το κοινό καλό, αλλά και το περιβάλλον, είναι μεγάλη και δεν πρέπει να την αγνοούμε».