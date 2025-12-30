Αναβιώνει στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης η θανατηφόρα παράσυρση της 21χρονης Έμμας - Το συγκινητικό μήνυμα της μητέρας της

Η εκδίκαση της υπόθεσης ορίστηκε για τις 7 Ιανουαρίου
Πλησιάζει η ώρα που θα αναβιώσει στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης η εκδίκαση του τροχαίου δυστυχήματος με θύμα την 21χρονη φοιτήτρια Έμμα Καρυωτάκη.
Στις 7 Ιανουαρίου θα διεξαχθεί η δίκη για το τροχαίο, που έλαβε χώρα τον Νοέμβριο του 2022, και είχε ως αποτέλεσμα την θανατηφόρα παράσυρση της νεαρής φοιτήτριας από την Κρήτη.
Μετά την καταδίκη του οδηγού που παρέσυρε και εγκατέλειψε τη φοιτήτρια, από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, οι δικαστικές Αρχές παραπέμπουν σε δίκη και τη συνοδηγό του οχήματος, κατηγορώντας την για υπόθαλψη εγκληματία.
Το συγκινητικό μήνυμα της μητέρας της φοιτήτριας
«Θα σε δικαιώσω ακόμα κι αν είναι το τελευταίο πράγμα που θα κάνω .. αρχής γενομένης 7-1-2026 και ώρα 9:00΄ στα δικαστήρια θεσσαλονίκης
Στο υπόσχομαι»
«Κι άλλα Χριστούγεννα με μια άδεια καρέκλα στο τραπέζι .. άλλη μια γιορτή σου που δεν μπορώ να σε αγκαλιάσω να σου πω Χρόνια πολλά, να ακούσω τη φωνή σου .. και τι δε θα δινα να μπορούσα ..
