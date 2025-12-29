Back to Top
NBA All-Star 2026: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρώτος σε ψήφους στην Ανατολή

Ταϊρίς Μάξι, Τζέιλεν Μπράνσον, Κέιντ Κάνινχαμ, Ντόνοβαν Μίτσελ συμπληρώνουν την πεντάδα

Την πρώτη καταμέτρηση εν όψει του All-Star Game 2026 ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας (29/12) το NBA.

Όπως γράφει το sport24, πρώτος σε ψήφους στη Δύση είναι ο Λούκα Ντόντσιτς (1.249.518), με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να προηγείται στην Ανατολική Περιφέρεια (1.192.296).

Νίκολα Γιόκιτς, Στεφ Κάρι, Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, Βικτόρ Γουεμπανιαμά συμπληρώνουν την πεντάδα στη Δύση, Ταϊρίς Μάξι, Τζέιλεν Μπράνσον, Κέιντ Κάνινχαμ, Ντόνοβαν Μίτσελ συμπληρώνουν την πεντάδα στην Ανατολή.

Το All-Star Game 2026 θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της 16ης Φεβρουαρίου στο Intuit Dome του Λος Άντζελες.

#tags NBA Γιάννης Αντετοκούνμπο All Star Game

