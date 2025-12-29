Ο 19χρονος Θοδωρής Κουτσουπιάς από το Αγρίνιο στον αποψινό τελικό του The Voice

To φετινό μουσικό διαγωνιστικό σώου The Voice of Greece έφτασε στον μεγάλο τελικό στο κανάλι ΣΚΑΪ με τους 9 φιναλίστ τους οποίους επέλεξε το κοινό με την ψήφο του, το βράδυ της Κυριακής 28-12-2025.

Η μεγάλη βραδιά του τελικού The Voice θα γίνει απόψε Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025 και θα μεταδοθεί live στις 21:00. Ένας μαθαθώνιος τραγουδιού για να αναδειχθεί η καλύτερη φωνή της Ελλάδας μέσα από το The Voice φτάνει στο τέλος της ενώ αξίζει να σημειωθεί πως θα υπάρξει & ένα ειδικό γιορτινό Τhe Voice που έχει ήδη γυριστεί και θα μεταδοθεί το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς.

Το 11ο talent show του ΣΚΑΪ κλείνει για φέτος δίνοντας όμως αμέσως την υπόσχεση για το 12ο Voice που θα ακολουθήσει την επόμενη σεζόν αποκλειστικά σε παραγωγή του ΣΚΑΪ, πλέον.

Μόλις ολοκληρώθηκαν οι 18 εμφανίσεις του ημιτελικού, η Έλενα Παπαρίζου και ο Πάνος Μουζουράκης ερμήνευσαν το νέο τους τραγούδι. Αφού εκτός από κουμπάροι, τραγουδούν μαζί το τραγούδι της ταινίας «Ο έρωτας γράφεται» όπου πρωταγωνιστεί η Πατρινή ηθοποιός Έλλη Τρίγγου.

Ανάμεσα σε αυτούς που πέρασαν στον τελικό του φετινού The Voice ήταν και το ταλαντούχο νέο παιδί από το γειτονικό Αγρίνιο, ο 19χρονος Θοδωρής Κουτσουπιάς από την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου, ο οποίος εντυπωσίασε ερμηνεύοντας την παραδοσιακή "Ιτιά".

Οι τραγουδιστές που προκρίθηκαν στον αποψινό μεγάλο τελικό είναι οι εξής ανά ομάδες:

#TeamMazwnakis: Χριστόδουλος Μυλωνάς, Βάγγος Δανέζης, Ελένη Τσαρίδου.

#TeamHelena: Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος, Μαρία Βαρδάκη, Θοδωρής Κουτσουπιάς.

#TeamChristos: Αφροδίτη Διαμαντίδου, Γιώργος Μεταξάς – Ιορδάνης Τεγκελίδης.

#TeamPanistes: Αυγή Χατζηπαύλου.

*Ο 19χρονος Θοδωρής Κουτσουπιάς δεν πίστευε στα αυτιά του μόλις άκουσε την πρόκρισή του, και ήταν ολοφάνερα έκπληκτος και αμήχανος. Ήταν ο πρώτος που ανακοινώθηκε πως προκρίθηκε από την δεύτερη εννιάδα του ημιτελικού.

Χαρακτηριστικός ήταν και ο πανηγυρισμός & η ικανοποίηση της coach του, Έλενας Παπαρίζου, μόλις άκουσε κι αυτή το θετικό αποτέλεσμα της πρόκρισης του Θοδωρή, οι γονείς του οποίου ήταν παρόντες στο live και πανηγύρισαν και αυτοί την επιτυχία του.

Δείτε εδώ το σχετικό βίντεο.