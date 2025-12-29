Νίκος Οικονομόπουλος: Δεν διατηρώ σχέση με τη Μελίνα Νικολαΐδη

Ο Νίκος Οικονομόπουλος έδωσε ξεκάθαρη απάντηση στα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να διατηρεί σχέση με τη Μελίνα Νικολαΐδη, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τις φήμες.

Τις τελευταίες ημέρες είχε κυκλοφορήσει η φήμη ότι η κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη έχει ερωτική σχέση με τον γνωστό τραγουδιστή. Ωστόσο, τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» μετέφερε τη διάψευση, έπειτα από προσωπική επικοινωνία που είχε με τον Νίκο Οικονομόπουλο.

Όπως είπε ο παρουσιαστής: «Βγήκε το Σαββατοκύριακο μια υποτιθέμενη καινούρια σχέση ανάμεσα στον Νίκο Οικονομόπουλο και την κυρία Μελίνα Νικολαΐδη. Υπήρχε κάποιο δημοσίευμα και φήμες ότι οι δύο αυτοί άνθρωποι έχουν σχέση. Επειδή εγώ διατηρώ φιλική σχέση με τον Νίκο, επικοινώνησα μαζί του. Πάντα διασταυρώνω τα θέματα πριν τα παίξω. Μου ξεκαθάρισε ο Νίκος με κάθε τρόπο πως «Σε εξουσιοδοτώ να το πεις, δεν υπάρχει καμία σχέση με τη Μελίνα, είναι φανταστικό σενάριο. Δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Ξέρω το κοριτσάκι από ανήλικο και έρχεται στο μαγαζί συνέχεια με την παρέα της. Τη βλέπω μιλάμε, έχουμε μία πολύ καλή σχέση. Δεν υπάρχει καμία, μα καμία περίπτωση να υπάρχει κάτι παραπάνω από μια σχέση γνωριμίας. Είναι τραγουδίστρια η μάνα της, την ξέρω από ανήλικη, δεν έχει γίνει ποτέ τίποτα και δεν θα γίνει. Ξεκάθαρα δεν υπάρχει καμία σχέση». Με εξουσιοδότησε να το πω για να μην υπάρχει καμία παραφιλολογία. Ουδέποτε υπήρξε σχέση ανάμεσα στη Μελίνα Νικολαΐδη και τον Νίκο Οικονομόπουλο».



