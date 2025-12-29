Αγρότες: Δίωρος καθολικός αποκλεισμός στο μπλόκο Μπράλου

Συνεχίζουν τις δράσεις και τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο της Νίκαιας, κλιμακώνοντας τις παρεμβάσεις τους στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης του αγροτικού κόσμου.

Για σήμερα το απόγευμα έχει προγραμματιστεί τρίωρος αποκλεισμός όλων των παρακαμπτήριων οδών της εθνικής οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, το απόγευμα οι αγρότες αναμένεται να μετακινηθούν με τρακτέρ στο κέντρο της Λάρισας, όπου θα προχωρήσουν σε ενημερωτική παρέμβαση προς τους πολίτες, διανέμοντας έντυπο υλικό με τα αιτήματά τους.

Από αύριο Τρίτη θα επιτραπεί εκ νέου η κυκλοφορία στην αερογέφυρα της Νίκαιας, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων ενόψει των εορτών.

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες των Τρικάλων και της Καρδίτσας

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65, οι οποίοι δηλώνουν ότι θα συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους αν δεν δοθούν λύσεις στα προβλήματά τους. Μάλιστα οι αγρότες της Καρδίτσας σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιήσουν συνέλευση στο χώρο του μπλόκου όπου θα κάνουν μια αποτίμηση της κινητοποίησης ενώ θα συζητήσουν κι άλλες μορφές δράσεων. Οι αγρότες των Τρικάλων μετά τη χθεσινή τους συνέλευση θα προχωρήσουν και σε άλλες μορφές δράσεων που θα ανακοινωθούν επίσημα.

Οι αγρότες στα Μάλγαρα δεν θα «μπλοκάρουν» την κίνηση στην ΠΑΘΕ έως και την Πρωτοχρονιά

Κανονικά θα διεξάγεται, τουλάχιστον έως και την Πρωτοχρονιά, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ, καθώς αγρότες και κτηνοτρόφοι στο μπλόκο των διοδίων των Μαλγάρων αποφάσισαν, νωρίς το μεσημέρι, ότι δεν θα προβούν σε περαιτέρω αποκλεισμούς του δρόμου κατά την περίοδο των εορτών, ώστε να διευκολυνθούν οι εκδρομείς.

Οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα θα πραγματοποιήσουν την πανελλαδική τους σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη μετά τις γιορτές, το ερχόμενο Σάββατο ή την Κυριακή, ώστε να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεών τους. Κατά τα λοιπά, παραταγμένα στην περιοχή των «Πράσινων Φαναριών» παραμένουν τα τρακτέρ των αγροτών στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Κλειστό για όλα τα οχήματα και στα δύο ρεύματα του δρόμου θα είναι έως τις 16.00 και από τις 18.00 έως τις 22.00 απόψε, το τελωνείο των Ευζώνων, από το οποίο θα διέρχονται μόνο έκτακτα περιστατικά (πχ. ασθενείς με χαρτί γιατρού, οχήματα με μικρά παιδιά κτλ). Με ανακοίνωσή τους, οι συγκεντρωμένοι αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς δηλώνουν αμετακίνητοι και σταθεροί στις θέσεις τους και ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να φύγουν από τα μπλόκα, εάν δεν δικαιωθούν.

Με την προσέλευση τρακτέρ από τους δήμους Ηράκλειας και Σιδηροκάστρου ενισχύεται σήμερα το μπλόκο στο τελωνείο του Προμαχώνα. Οι συγκεντρωμένοι αγρότες θα αποφασίσουν για την περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεών τους κατά τη διάρκεια της γενικής τους συνέλευσης, στις δύο μετά το μεσημέρι. Εν αναμονή της απόφασης, η διέλευση είναι ελεύθερη για όλα τα οχήματα, φορτηγά και επιβατικά.

Κλειστός για τα φορτηγά παραμένει για τρίτη συνεχόμενη ημέρα ο σταθμός διέλευσης στην Εξοχή Δράμας, με τους συγκεντρωμένους -που συνεδριάζουν κάθε ημέρα στις 19.00- να δηλώνουν την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τον αποκλεισμό μέχρι την Τρίτη, οπότε και τα μπλόκα θα ανοίξουν για να διευκολυνθούν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς. Κανονικά διέρχονται πάντως τα επιβατικά αυτοκίνητα, που οδηγούνται σε σύντομη διπλή παράκαμψη, της τάξης των 500 μέτρων.

Μέχρι τις 10 το βράδυ δεν θα επιτρέπεται η διέλευση φορτηγών από το τελωνείο της Νίκης, στο πλαίσιο του δωδεκάωρου αποκλεισμού, που οι συγκεντρωμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι εκκίνησαν στις 10 το πρωί. Σε ό,τι αφορά τα επιβατικά οχήματα, η διέλευσή τους πιθανώς θα «μπλοκαριστεί» για μία ώρα το βράδυ.

Στη Χαλκηδόνα, οι αγρότες θα κλείσουν τον κόμβο του εκεί αυτοκινητοδρόμου από τις δύο μετά το μεσημέρι έως και τις πέντε το απόγευμα, για όλα τα οχήματα, εξαιρουμένων αστικών λεωφορείων και επείγοντων περιστατικών.