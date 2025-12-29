Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στη Σύλβα Ακρίτα

Πλήθος κόσμου, φίλοι και συγγενείς συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας 29 Δεκεμβρίου στο 1ο Νεκροταφείο για να πουν το τελευταίο αντίο στη Σύλβα Ακρίτα.

Η μητέρα της δημοσιογράφου και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Έλενας Ακρίτα, Σύλβα Ακρίτα, πέθανε σε ηλικία 97 ετών.

Επιθυμία της οικογένειας ήταν αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν, να πραγματοποιήσουν δωρεά στο Κέντρο Ημέρας Αττικής «Ελένη Αγάθωνος», το οποίο παρέχει θεραπευτικές υπηρεσίες σε παιδιά-θύματα κακοποίησης ή παραμέλησης.

Η Έλενα Ακρίτα έφτασε στο πρώτο νεκροταφείο μαζί με τον γιο της, Παύλο Αρζόγλου και τον σύζυγό της Γιώργο Κυρίτση. Εκτός από τους συγγενείς, στην κηδεία βρέθηκαν και πολιτικοί μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς, ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος, ο Κώστας Σκανδαλίδης και ο Κώστας Λαλιώτης.