Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης βυζαντινού ναού Αγίου Νικολάου Μονής Παμμεγίστων Ταξιαρχών Αιγιαλείας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της ολοκλήρωσε το έργο Στερέωσης και Αποκατάστασης του σεισµόπληκτου βυζαντινού ναού Αγίου Νικολάου

Μονής Παµµεγίστων Ταξιαρχών και το µνηµείο αποδόθηκε στη λατρεία και την Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων & Αιγιαλείας την Παρασκευή 26 Δεκεµβρίου τ.έ.



Ο ναός, ένα από τα σηµαντικότερα βυζαντινά µνηµεία της Αχαΐας, βρίσκεται σε ένα αλώβητο φυσικό περιβάλλον µε θέα στον Σελινούντα ποταµό. Πρόκειται για µια τρίκλιτη θολοσκέπαστη βασιλική του 10ου αιώνα, που µετασκευάστηκε σε σταυρεπίστεγο ναό µε τρουλοκαµάρα κατά την υστεροβυζαντινή περίοδο.



Το έργο υλοποιήθηκε µε αυτεπιστασία από την Εφορεία και χρηµατοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Πολιτισµού