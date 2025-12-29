Πάτρα: Διεξήχθη το 5ο Τουρνουά Μπάσκετ στη μνήμη του Νίκου Μοίραλη

Σε συγκινητική ατμόσφαιρα διεξήχθη το 5ο Τουρνουά Μπάσκετ στη μνήμη του αδικοχαμένου μπασκετμπολίστα Νίκου Μοίραλη, το Σάββατο και την Κυριακή (27 και 28 Δεκέμβρη) στο γήπεδο της ένωσης Γλαύκου – Εσπέρου ΑΟΠΑ Πατρών.

Στο Τουρνουά πήραν μέρος οι ομάδες της Ένωσης Γλαύκου – Εσπέρου, του Απόλλωνα Πατρών, του Προμηθέα Πατρών και του Ιωνικού Αγρινίου που κατέκτησε και το κύπελλο του Τουρνούα.

Εκεί παραβρέθηκε ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Τάκης Πετρόπουλος ο οποίος αφού έδωσε συγχαρητήρια σε αθλητές και διοργανωτές τόνισε μεταξύ άλλων: "Τα χρόνια περνούν, η μνήμη όμως δεν ξεθωριάζει και τιμάμε κάθε χρόνο το καλό, ευγενικό, χαμογελαστό παιδί το Νίκο μας.

Εύχομαι το 2026 να είναι καλύτερο από το 2025 και οι λαοί να αφυπνιστούν και να πετάξουν στα σκουπίδια τα πολεμικά σχέδια, που απεργάζονται όλοι όσοι θέλουν να ξαναμοιράσουν τη Γη για τα κέρδη τους".