Έσπασε το αήττητο του Ίφιτου Πάτρας ο Πανιώνιος, τρεις συγκάτοικοι στην κορυφή της Α2 ανδρών

Σε τρεις πόλεις έκλεισε για το 2025 η δράση στην Α2 εθνική κατηγορία επιτραπέζιας αντισφαίρισης. Με τα ματς της 6ης αγωνιστικής στην Πάτρα, την Ορεστιάδα και τη Θεσσαλονίκη.

Συναντήσεις, που στη μία περίπτωση (των ανδρών) έφεραν ανακατατάξεις στην κορυφή και στην άλλη άφησαν αναλλοίωτη την κατάσταση στις υψηλές θέσεις.

Στην αχαϊκή πρωτεύουσα ο Πανιώνιος ΓΣΣ υποχρέωσε τον Ίφιτο Πατρών στην πρώτη του ήττα φέτος (4-3) κι έκλεισε το διήμερο με το απόλυτο. Το αποτέλεσμα εκμεταλλεύτηκε και ο ΔΑΟ Ταύρου, που αγωνίστηκε στον Έβρο κι έτσι οι τρεις τους είναι μαζί πλέον στην 1η θέση της βαθμολογίας.

Επίσης στην Πάτρα και το πρωτάθλημα της Α2 γυναικών ο πρωτοπόρος Ίφιτος κατέβαλλε στο σημαντικότερο ματς το 3ο της κατάταξης ΠΚΔ Ταύρου (4-1) κι εξακολουθεί να βρίσκεται στο ρετιρέ μαζί με τα Ταταύλα, που εύκολα σημείωσαν μία ακόμα νίκη στη Θεσσαλονίκη.

Στους άνδρες είχαν συναρπαστική εξέλιξη και τα δύο ματς, που έγιναν στο δημοτικό κλειστό γυμναστήριο Παναγίας Αλεξιώτισσας, στην Πάτρα. Κυρίως η αναμέτρηση των πρώτων θέσεων μεταξύ του τοπικού Ίφιτου και του Πανιωνίου, που κρίθηκε στο διπλό. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης επικράτησε 4-3 με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Αλεξόπουλο, που είχε θετικά αποτελέσματα σε κάθε αγώνα του.

Αναλυτικά η εξέλιξη του αγώνα Πανιώνιος – Ίφιτος Πατρών 4-3:

Μιχάλης Διαμαντόπουλος – Γιώργος Γιώτης 3-0 (13-11, 11-4, 11-3)

Στράτος Δαμιανής – Στέφαν Κονσταντίνοβιτς 1-3 (11-9, 8-11, 4-11, 8-11)

Αλέξανδρος Αλεξόπουλος – Κωνσταντίνος Λυκοστράτης 3-0 (11-9, 11-4, 11-6)

Διαμαντόπουλος – Κονσταντίνοβιτς 1-3 (12-10, 4-11, 9-11, 4-11)

Αλεξόπουλος – Γιώτης 3-0 (11-4, 11-4, 11-3)

Δαμιανής – Λυκοστράτης 0-3 (9-11, 9-11, 8-11)

Δαμιανής/Αλεξόπουλος – Λυκοστράτης/Κονσταντίνοβιτς 3-1 (11-7, 5-11, 11-9, 12-10)

Στον ίδιο χώρο ο Ποσειδών Λουτρακίου επανήλθε στις νίκες κάμπτοντας σε κρίσιμο ματς την Ελευσίνα με 4-2. Ο ΓΑΣ προηγήθηκε 1-0 (με τον Ελία Σιαρμπέλ, που νίκησε 3-1 τον Γιάννη Κιοσελόγλου) και 2-1 (ο Δημήτρης Στάμου κατέβαλλε επίσης στα τέσσερα σετ τον Μάριο Κατσαπρακάκη), όμως η ομάδα του Λουτρακίου έφτασε στην τελική επικράτηση με 4-2. Ο Κώστας Φάκαρος ξεπέρασε με 3-1 τους αδερφούς Στάμου, ο Κατσαπρακάκης είχε αξιοσημείωτη νίκη εναντίον του Κύπριου πρωταθλητή Σιαρμπέλ (3-1) και ο Κιοσελόγλου από τη θέση 1 νίκησε 3-0 σετ τον Κωνσταντίνο Στάμου.

Στην Α2 των γυναικών η 6η αγωνιστική δεν επιφύλαξε δυνατά ματς. Στο γυμναστήριο «Μίμης Τσικίνας» της ΧΑΝ Θεσσαλονίκης μάλιστα, κρίθηκαν στα τέσσερα επί μέρους παιχνίδια και οι δύο συναντήσεις με τα Ταταύλα άνετα να κάνουν το 6 στα 6. Μαζί του στην κορυφή είναι πάντα ο Ίφιτος, που στην Πάτρα δικαίωσε τις προβλέψεις κόντρα στον ΠΚΔ Ταύρου. Με το τελικό 4-1, Ταταύλα και Ίφιτος αποσπάστηκαν κατά δύο βαθμούς από την ομάδα του Ταύρου.

Αναλυτικά η εξέλιξη του αγώνα ΠΚΔ Ταύρου – Ίφιτος 1-4:

Μαρία Χελβατζιάν – Χριστίνα Αθανασοπούλου 0-3 (12-14, 7-11, 5-11)

Άννα Παγάνη - Καλίνα Χρίστοβα 0-3 (8-11, 4-11, 7-11)

Άλκηστις Κασίμη – Μαρία Γιώτη (12-10, 11-6, 10-12, 11-9)

Χελβατζιάν – Χρίστοβα 0-3 (10-12, 10-12, 3-11)

Κασίμη – Αθανασοπούλου 1-3 (11-6, 7-11, 5-11, 4-11)

Στην ΧΑΝΘ και στην Παναγία Αλεξιώτισσα αγωνίστηκαν οι δύο ομάδες του Πειραιά, ο Προφήτης Ηλίας και ο ΓΑΟΠ και παραμένουν χωρίς νίκη.

Στην Α2 ανδρών στην Ορεστιάδα:

ΟΕΑ Θεσσαλονίκης – Άρης Βούλας 4-0

Φιλία Ορεστιάδας - ΔΑΟ Ταύρου 2-4

Στην Α2 ανδρών στην Πάτρα:

Πανιώνιος ΓΣΣ - Ίφιτος Πατρών 4-3

Ποσειδών Λουτρακίου - ΓΑΣ Ελευσίς 4-2

Στην Α2 γυναικών στη Θεσσαλονίκη:

ΑΟ Ταταύλα – Πέρα Θεσσαλονίκης 4-0

Προφήτης Ηλίας Πειραιά – ΠΟΚ Έσπερος 0-4

Στην Α2 γυναικών στην Πάτρα:

ΠΚΔ Ταύρου – Ίφιτος Πατρών 1-4

Φοίνικες Γλυφάδας Πατρών - ΓΑΟ Πειραιά 4-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ Α2 ΑΝΔΡΩΝ (σε 6 αγωνιστικές)

ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ

1. ΔΑΟ Ταύρου 11

-. Ίφιτος Πατρών 11

-. Πανιώνιος ΓΣΣ 11

4. Ποσειδών Λουτρακίου 10

5. ΓΑΣ Ελευσίς 8

-. Φιλία Ορεστιάδας 8

7. ΟΕΑ Θεσσαλονίκης 7

8. Άρης Βούλας 6

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (σε 6 αγωνιστικές)

ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ

1. ΑΟ Ταταύλα 12

-. Ίφιτος Πατρών 12

3. ΠΚΔ Ταύρου 10

4. Πέρα Θεσσαλονίκης 9

-. ΠΟΚ Έσπερος 9

6. Φοίνικες Πατρών 8

7. Προφήτης Ηλίας Πειραιά 6

-. ΓΑΟ Πειραιά 6



Τρεις διαφορετικές πόλεις φιλοξένησαν 27/12 τα πρωταθλήματα της Α2 εθνικής κατηγορίας στην επιτραπέζια αντισφαίριση. Μόλις δύο ημέρες μετά τα Χριστούγεννα 16 ομάδες επανήλθαν στη αγωνιστική δραστηριότητα, 8 από αυτές πήγαν στην Πάτρα, 4 στην Ορεστιάδα και 4 στη Θεσσαλονίκη.

Αλλού με ευρείες νίκες, αλλού με αμφίρροπα ματς διεξήχθησαν η 4η και η 5η αγωνιστική με τον Ίφιτο Πατρών να διατηρεί την κορυφή σε άνδρες και γυναίκες και τον ΑΟ Ταταύλα στην Α2 γυναικών να βρίσκεται επίσης στο ρετιρέ με το απόλυτο των νικών. Ειδικά στους άνδρες η μέρα επιφύλαξε ορισμένες πολύ δυνατές αναμετρήσεις και αξιοσημείωτα αποτελέσματα σε ατομικό επίπεδο.

Στην Α2 των ανδρών μισά ματς έγιναν στο κλειστό γυμναστήριο Παναγίας Αλεξιώτισσας στην Πάτρα και μισά στο κλειστό γυμναστήριο «Νίκος Σαμαράς» στην Ορεστιάδα.

Οι μέχρι το πρωί συγκάτοικοι στην κορυφή Ίφιτος και Ποσειδών Λουτρακίου αγωνίστηκαν στην αχαϊκή πρωτεύουσα. Είχαν εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα αυτή τη φορά και ο Ίφιτος έμεινε μόνος 1ος αυξάνοντας το απόλυτο. Ο ξένος, στον οποίο στηρίχτηκε στο δεύτερο αγωνιστικό διήμερο, ήταν ο 33χρονος Σέρβος Στέφαν Κονσταντίνοβιτς, ο οποίος είχε μόνο νίκες στα ατομικά παιχνίδια του.

Οι δύο ομάδες κοντραρίστηκαν στην 4η αγωνιστική. Ο Ίφιτος επικράτησε με 4-2 και μετά νίκησε ακόμα πιο δύσκολα τον ΓΑΣ Ελευσίς με 4-3. Απέναντι στην αθηναϊκή ομάδα ο Κονσταντίνοβιτς επιβλήθηκε με 3-0 σετ του Δημήτρη Στάμου και του Ανδρέα Καραμπελιά και στο καθοριστικό διπλό με παρτενέρ τον Κωνσταντίνο Λυκοστράτη νίκησαν Ελία Σιαρμπέλ και Δ. Στάμου με 3-0 σετ. Νωρίτερα ο Λυκοστράτης ισοφάρισε σε 3-3 επικρατώντας 3-0 σετ του Καραμπελιά. Για την Ελευσίνα είχε δύο νίκες ο Κύπριος πρωταθλητής Σιαρμπέλ (3-1 τον Λυκοστράτη και 3-0 τον Γιώργο Γιώτη) και μία ο Στάμου (3-0 τον Γιώτη).

Στο ίδιο μέρος προχώρησε με δύο νίκες ο Πανιώνιος και ανέβηκε στη 2η θέση. Το πρωί κατέβαλλε την Ελευσίνα με 4-0 και το απόγευμα τον Ποσειδώνα με 4-2. Στο αμφίρροπο ματς της 5ης αγωνιστικής πήρε δύο νίκες από τον Αλέξανδρο Αλεξόπουλο (με 3-0 σετ εναντίον του Μάριου Κατσαπρακάκη και του Κώστα Φάκαρου) και μία από τον Μιχάλη Διαμαντόπουλο (3-0 τον Φάκαρο) και τον Στράτο Δαμιανή (3-0 τον Κατσαπρακάκη), αλλά πρέπει ν’ αναφερθούν και τα δύο απρόβλεπτα αποτελέσματα του γεννημένου το 2010 Γιάννη Κιοσελόγλου. Ο Λουτρακιώτης πρωταθλητής έκαμψε στα πέντε σετ τον Δαμιανή και τον αμυντικό Διαμαντόπουλο.

Στην Α2 γυναικών Ίφιτος και Ταταύλα έφτασαν χωρίς πίεση στο 5 στα 5. Στο… οικείο έδαφος του γυμναστηρίου στην Παναγία Αλεξιώτισσα ο Ίφιτος κατέβαλλε τους Φοίνικες Πατρών με 4-1 και τον ΓΑΟ Πειραιά με 4-0. Βασίστηκε στη Βουλγάρα Καλίνα Χρίστοβα και τις Χριστίνα Αθανασοπούλου, Μαρία-Αργυρή Γιώτη και Βασιλική Παναγοπούλου.

Τα Ταταύλα στο γυμναστήριο «Μϊμης Τσικίνας» της ΧΑΝ Θεσσαλονίκης πρόσθεσαν δύο νίκες στο σακούλι τους χωρίς να χάσουν επί μέρους ματς. Αντιμετώπισαν τον Έσπερο Καλλιθέας και τον Προφήτη Ηλία Πειραιά. Στηρίχτηκαν στη Θεσσαλονικιά Σωτηρία Νικολαΐδου, στη Qi Xinyu και την Κωνσταντίνα Παντερή. Στην 3η θέση βρίσκεται μόνο του το ΠΚΔ Ταύρου, που αγωνίστηκε στην Πάτρα και κατέβαλλε επίσης με 4-0 και 4-1 αντίστοιχα τον ΓΑΟ Πειραιά και τους Φοίνικες.

Από τα μέση της βαθμολογίας είχαν ενδιαφέρουσα αναμέτρηση στη Θεσσαλονίκη το τοπικό Πέρα με τον Έσπερο.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της ημέρας στην Α2 κατηγορία:

Στην Α2 ανδρών στην Ορεστιάδα:

ΟΕΑ Θεσσαλονίκης - ΔΑΟ Ταύρου 2-4

Φιλία Ορεστιάδας - Άρης Βούλας 4-0

Φιλία Ορεστιάδας – ΟΕΑ Θεσσαλονίκης 4-3

ΔΑΟ Ταύρου - Άρης Βούλας 4-0

Στην Α2 ανδρών στην Πάτρα:

Ποσειδών Λουτρακίου – Ίφιτος Πατρών 2-4

ΓΑΣ Ελευσίς - Πανιώνιος ΓΣΣ 0-4

ΓΑΣ Ελευσίς – Ίφιτος Πατρών 3-4

Ποσειδών Λουτρακίου – Πανιώνιος ΓΣΣ 2-4

Στην Α2 γυναικών στη Θεσσαλονίκη:

ΑΟ Ταταύλα – ΠΟΚ Έσπερος 4-0

Προφήτης Ηλίας - Πέρα Θεσσαλονίκης 0-4

ΠΟΚ Έσπερος – Πέρα Θεσσαλονίκης 1-4

Προφήτης Ηλίας Πειραιά – ΑΟ Ταταύλα 0-4

Στην Α2 γυναικών στην Πάτρα:

Ίφιτος Πατρών – Φοίνικες Γλυφάδας Πάτρας 4-1

ΠΚΔ Ταύρου – ΓΑΟ Πειραιά 4-0

Ίφιτος Πατρών - ΓΑΟ Πειραιά 4-0

ΠΚΔ Ταύρου - Φοίνικες Πατρών 4-1