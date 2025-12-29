Πάτρα: Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 1ο Χριστουγεννιάτικο τουρνουά ποδοσφαίρου για παιδιά

Με μεγάλη συμμετοχή παιδιών και θεατών πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής το πρώτο Χριστουγεννιάτικο τουρνουά ποδοσφαίρου στο γήπεδο Ζαρουχλεΐκων.

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

Με δεκάδες παιδιά και πολλούς μεγάλους «πλημμύρισε» το πρωί της Κυριακής το γήπεδο Ζαρουχλεΐκων, στο πρώτο Χριστουγεννιάτικο τουρνουά ποδοσφαίρου ηλικιών κάτω των 8 και κάτω των 10 ετών, που διοργάνωσαν, με κεντρικό σύνθημα «λεφτά για γήπεδα, όχι για πολέμους», η Δημοτική Επιτροπή Δημοτικών Γηπέδων Ποδοσφαίρου και το Αθλητικό Ποδοσφαιρικό Σωματείο Δάφνη Πατρών, υπό την αιγίδα του Δήμου Πατρέων.

Στο γήπεδο αγωνίστηκαν οι ομάδες Δάφνη Πατρών, Ατρόμητος Πάτρας, Διαγόρας Βραχνεΐκων, Αετός Ρίου, Άρης Πατρών, Ολυμπιακός Πατρών, Δίας και Αχαιός, που με τις συμμετοχές τους έκαναν δυναμική πρεμιέρα σε μια διοργάνωση που στόχος είναι να γίνει θεσμός.

Τα μικρά παιδιά καταχειροκροτήθηκαν από όλους παίζοντας σε παιχνίδι χωρίς νικητές και ηττημένους με κερδισμένο το ποδόσφαιρο.

Στο τέλος του τουρνουά όλα τα παιδιά βραβεύτηκαν με μετάλλια για τη συμμετοχή τους, όπως και με κύπελλο η κάθε ομάδα. Απονομές βραβείων στις ομάδες που αγωνίστηκαν έκανε ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού Τάκης Πετρόπουλος, ο Διευθυντής Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου. Γιάννης Σίδερης, και τα μέλη της Επιτροπής Αθλητισμού.

Ο Τάκης Πετρόπουλος στο χαιρετισμό του επεσήμανε μεταξύ άλλων, τη θέληση της Δημοτικής Αρχής να συνεχιστεί η διοργάνωση και τα επόμενα χρόνια, με ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή.

Στάθηκε επίσης, στη σημασία του αθλητισμού συνολικότερα ως δικαίωμα για τη νεολαία και όχι μόνο, αλλά και στην ανάγκη να χρηματοδοτηθούν έργα και παρεμβάσεις που θα στηρίζουν συνολικότερα τον αθλητισμό, ώστε ο καθένας να μπορεί να αθληθεί. Αναφέρθηκε επίσης στην προσπάθεια που καταβάλλουν τα Ερασιτεχνικά Αθλητικά Σωματεία αναλαμβάνοντας ουσιαστικά την άθληση για χιλιάδες παιδιά.

«Στόχος είναι αυτό το τουρνουά, με τη συμμετοχή και άλλων Ποδοσφαιρικών Συλλόγων, να εξελιχθεί σε ένα μεγάλο παμπατραϊκό τουρνουά ποδοσφαίρου αναπτυξιακών ηλικιών, το οποίο θα έρθει να αναπληρώσει την αδιαφορία και το έλλειμμα του κράτους στην αθλητική αναψυχή των παιδιών μας», σημείωσε, τέλος, ανάμεσα σε άλλα ο Αντιδήμαρχος.

Στο Τουρνουά παραβρέθηκαν οι: Δημήτρης Σουγλέρης μέλος της Επιτροπής Αθλητισμού του Δήμου, Σπύρος Τσίλιος μέλος Δ.Ε. Δημοτικών Γηπέδων Ποδοσφαίρου και Υπεύθυνος του Γηπέδου Ζαρουχλεΐκων Χρήστος Πλούμης Αντιπρόεδρος της ΕΠΣΑ, Γιώργος Κορφιάτης Πρόεδρος ΑΠΣ Δάφνη Πατρών, Στέφανος Καρβέλης Πρόεδρος ΑΣ Αετός Ρίου, Γιάννης Αλεξόπουλος Ειδικός Γραμματέας ΑΣ Αχαιός Σαραβαλίου και άλλοι εκπρόσωποι αθλητικών συλλόγων.