Φανταστική συνταγή με leftovers: Πίτα με γαλόπουλα που περίσσεψε

Συχνά όταν μαγειρεύουμε για ένα εορταστικό τραπέζι, σκεφτόμαστε ότι δεν θα φτάσει το φαγητό, αλλά τελικά όχι μόνο περισσεύει, αλλά δεν ξέρουμε και τι να το κάνουμε μετά.

Και επειδή ό,τι έχει μείνει, εννοείται πως δεν χρειάζεται να πεταχτεί, υπάρχουν διάφορες συνταγές που μπορείτε να κάνετε με όσα έχουν απομείνει από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Ακόμα και με τα λεγόμενα leftovers.

Αυτό το πιάτο αξιοποιεί τέλεια όλα τα περισσεύματα, μεταμορφώνοντάς τα σε μια νέα, γευστική δημιουργία. Όλα τα περισσεύματα γαλοπούλας θα πιάσουν τόπο όταν δοκιμάσετε αυτή τη λαχταριστή πίτα! Για αυτή τη συνταγή θα χρειαστείτε ένα ταψί πίτας χωρητικότητας 1,2–1,5 λίτρων.

Συνταγή για πίτα με γαλοπούλα και ζαμπόν

Προετοιμασία: 30 λεπτά έως 1 ώρα

Μαγείρεμα: 1 έως 2 ώρες

Μερίδες: Για 6 άτομα

Διατροφικές Πληροφορίες: Χωρίς ξηρούς καρπούς

Υλικά

Για την γρήγορη ζύμη με φύλλα:

400 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις, συν επιπλέον για αλεύρωμα

Μία πρέζα αλάτι

65 γρ. βούτυρο, κρύο

160 γρ. κατεψυγμένο βούτυρο

Για τη γέμιση:

45 γρ. βούτυρο

2 μεγάλα πράσα, πλυμένα και κομμένα χονδρικά

1 πορτοκάλι, μόνο ο χυμός και το λεπτοτριμμένο ξύσμα

50 ml μεσαίας ποιότητας σέρι (κρασι)

3 κ.σ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

500 ml ζωμό κοτόπουλου (ή 250 ml υπολείμματα σάλτσας και 250 ml ζωμό)

1 γεμάτο κ.γ. μουστάρδα ολικής άλεσης

600 γρ. υπολείμματα γαλοπούλας, κομμένα σε μπουκίτσες

250 γρ. μαγειρεμένο ζαμπόν, κομμένο σε μπουκίτσες

2 κ.σ. ψιλοκομμένο tarragon (ρίγανη)

200 ml κρέμα γάλακτος

1 ελεύθερης βοσκής αυγό, χτυπημένο για επάλειψη

Αλάτι και λευκό πιπέρι

Μέθοδος

Για τη ζύμη, ανακατέψτε το αλεύρι και το αλάτι σε ένα μπολ.

Ρίξτε το κρύο βούτυρο και το τρίβετε με τα δάχτυλά σας.

Προσθέστε σταδιακά αρκετό κρύο νερό για να σχηματιστεί η ζύμη (περίπου 150–180 ml).

Αλευρώστε ελαφρά την επιφάνεια εργασίας και ανοίξτε τη ζύμη σε ένα παραλληλόγραμμο.

Γυρίστε τη ζύμη έτσι ώστε η κοντή πλευρά να είναι προς εσάς.

Τρίψτε 60 γρ. από το κατεψυγμένο βούτυρο πάνω στο κάτω μέρος των δύο τρίτων της ζύμης. Διπλώστε το πάνω τρίτο προς τα κάτω και το κάτω τρίτο προς τα πάνω, όπως αν διπλώνατε ένα γράμμα.

Γυρίστε τη ζύμη κατά 90 μοίρες και ανοίξτε την ξανά. Επαναλάβετε τη διαδικασία, προσθέτοντας το υπόλοιπο κατεψυγμένο βούτυρο και διπλώνοντας όπως πριν.

Βάλτε τη ζύμη στο ψυγείο για 30 λεπτά πριν τη χρησιμοποιήσετε.

Για τη γέμιση, λιώστε το βούτυρο σε ένα μεγάλο τηγάνι σε μέτρια φωτιά. Προσθέστε τα πράσα, το χυμό πορτοκαλιού, το ξύσμα πορτοκαλιού και το σέρι.

Σκεπάστε και μαγειρέψτε για 6 λεπτά, ανακατεύοντας περιστασιακά, μέχρι να μαλακώσουν τα πράσα.

Αφαιρέστε το καπάκι και αυξήστε τη φωτιά.

Μαγειρέψτε μέχρι να μειωθεί το υγρό σε λίγες κουταλιές βουτυρωμένου υγρού.

Ρίξτε το αλεύρι πάνω από τα πράσα και ανακατέψτε καλά.

Προσθέστε σταδιακά τον ζωμό και αφήστε να σιγοβράσει για 5 λεπτά μέχρι η σάλτσα να πήξει λίγο.

Προσθέστε τη μουστάρδα, τη γαλοπούλα και το ζαμπόν και ανακατέψτε καλά. Τέλος, προσθέστε τη ρίγανη και την κρέμα.

Διορθώστε τη γεύση με λίγο αλάτι και πιπέρι.

Προθερμάνετε τον φούρνο στους 200°C (ή 180°C στον αερόθερμο φούρνο / 6 σε φούρνο αερίου).

Ρίξτε τη γέμιση και τη σάλτσα σε ένα ταψί πίτας χωρητικότητας 1,2–1,5 λίτρων και αφήστε να κρυώσει.

Αν έχετε ειδικό χωνί για πίτες, τοποθετήστε το στο κέντρο της γέμισης.

Ανοίξτε τη ζύμη σε μια ελαφρώς αλευρωμένη επιφάνεια μέχρι να φτάσει σε πάχος περίπου 5mm.

Κόψτε μια μακριά λωρίδα ζύμης, περίπου 2 εκ. πλάτος. Αλείψτε το χείλος του ταψιού με αυγό και τοποθετήστε τη λωρίδα ζύμης πάνω στο χείλος, αλείφοντας με περισσότερη αυγό.

Για να φτιάξετε το καπάκι της πίτας, κόψτε την υπόλοιπη ζύμη λίγο μεγαλύτερη από το ταψί και τοποθετήστε την επάνω (χρησιμοποιήστε τον πλάστη για βοήθεια).

Κάντε μια τρύπα στη μέση για να φύγει ο ατμός (και για να φαίνεται το funnel, αν το χρησιμοποιείτε).

Πατήστε τις άκρες για να σφραγίσετε και κόψτε όση ζύμη περισσεύει.

Μπορείτε να ξαναρολάρετε τα υπολείμματα και να τα χρησιμοποιήσετε για διακοσμήσεις.

Αλείψτε την πίτα με αυγό, τοποθετήστε τις διακοσμήσεις πάνω στην πίτα και αλείψτε και αυτές με αυγό.

Ψήστε για 35–40 λεπτά μέχρι η ζύμη να φουσκώσει και να ροδίσει.

Αφήστε να κρυώσει λίγο πριν σερβίρετε.

Συμβουλές συνταγής

Όταν ξαναζεσταίνετε κρύο κρέας, είναι σημαντικό να το θερμάνετε καλά για να βεβαιωθείτε ότι έχουν σκοτωθεί τυχόν βακτήρια.

Η ζύμη με φύλλα έχει την ελαφριά και αφράτη υφή της ζύμης σφολιάτας, αλλά είναι πολύ πιο εύκολη στην παρασκευή της.

Αν σας πιέζει ο χρόνος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έτοιμη σφολιάτα 500 γρ., αλλά υπάρχει κάτι ξεχωριστό στη σπιτική ζύμη.

Ο Πολ αλατίζει τη σάλτσα με λευκό πιπέρι για να αποφύγει τα σκοτεινά στίγματα από το μαύρο πιπέρι σε μια λευκή σάλτσα.

Αυτό δεν επηρεάζει τη γεύση, οπότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαύρο πιπέρι αν σας είναι πιο εύκολο.

Το πάγωμα του βουτύρου κάνει το τρίψιμο πολύ πιο εύκολο. Μετά από μία ώρα στην κατάψυξη, θα πρέπει να είναι αρκετά σφιχτό για να το τρίψετε.

