Γιώργος Γεροντιδάκης και Ντορέττα Παπαδημητρίου ερωτευμένοι στο Παρίσι

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης και η Ντορέττα Παπαδημητρίου απολαμβάνουν αυτό το διάστημα ένα ρομαντικό ταξίδι στο Παρίσι και μοιράστηκαν μερικά στιγμιότυπα με τους θαυμαστές τους στα social media.
Όπως αποκάλυψαν, βρίσκονται στην πόλη του «Φωτός» εδώ και λίγα 24ωρα και κάνουν βόλτες στα πιο όμορφα σημεία της γαλλικής πρωτεύουσας. Την Παρασκευή (26.12.2025) και οι δύο ανέβασαν φωτογραφίες από το ταξίδι τους.
«Christmas in Paris», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η Ντορέττα Παπαδημητρίου.
Παράλληλα το Σάββατο, αποκάλυψε μέσω ενός νέου story ότι το ζευγάρι επισκέφθηκε την Eurodisney.
«Το παιδί μέσα μου χοροπηδάει από χαρά!», έγραψε ως λεζάντα στη φωτογραφία της η Ντορέττα Παπαδημητρίου.
«Το Παρίσι είναι η πόλη όπου η αγάπη μαθαίνει να μιλάει», έγραψε στα γαλλικά ο Γιώργος Γεροντιδάκης στη δική του ανάρτηση.
«Ο έρωτας σε κάνει πιο συγκεντρωμένο. Σου δίνει να καταλάβεις ότι υπάρχει ευτυχία, το πόσο μπορείς να ανθίσεις σε όλα τα επίπεδα χωρίς να κάνεις τίποτα. Σου προκαλεί ηρεμία, όχι αναταραχή, αν και έχουμε μάθει να τον συνδυάζουμε με θυελλώδεις καταστάσεις. Η αγάπη, το μήνυμα, το νοιάξιμο, η απλή σκέψη μέσα στην ημέρα…
Όταν είναι ανοιχτό το συναίσθημα αυτό, εκπέμπεται παντού. Όταν είσαι ερωτευμένος, σου λένε “φωτίστηκες”. Γλυκαίνεις, γιατί βγαίνουν προς τα έξω τα ωραία συναισθήματά σου. Επίσης, με τον έρωτα είσαι καλύτερα και στη δουλειά σου. Όταν είσαι ερωτευμένος, ο χρόνος σταματάει και ζεις. Ζεις. Η ένωση δυο ανθρώπων που είναι ερωτευμένοι είναι ζωή. Αυτό είναι έρωτας και όχι το δέσιμο ενός ανθρώπου από έναν άλλον, η σκέψη “να τον κρατήσω πάση θυσία”, αυτό είναι που σε αποσυντονίζει», δήλωσε ο γνωστός ηθοποιός, Γιώργος Γεροντιδάκης, σε πρόσφατη συνέντευξή του.
